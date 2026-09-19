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В Ростовской области из обрыва торчат человеческие кости и остатки гробов

Старое кладбище начало сползать в реку в Ростовской области
Фото: Istock / Tatiana Ikoeva

В Ростовской области вода продолжает разрушать береговую линию рядом со старым кладбищем. Из-за постоянного подмыва грунта часть захоронений оказалась на краю обрыва, а местами земля уже осыпалась в реку вместе с могилами. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



На опубликованных кадрах видно, что из обрушившегося берега выступают человеческие кости, фрагменты гробов и остатки старых захоронений. По словам местных жителей, подобная ситуация наблюдается здесь уже не первый год.

Берег постепенно размывается водой, из-за чего грунт регулярно осыпается и открывает новые захоронения. Сейчас останки и части гробов стали особенно заметны из-за очередного обрушения.

Местные жители считают этот участок опасным и говорят, что проблема существует давно. По их словам, о постоянных обвалах знают многие, а некоторые люди даже приходят сюда с металлоискателями.

Пока неизвестно, планируются ли какие-либо работы по укреплению берега и переносу захоронений. Между тем природные процессы продолжают разрушать территорию кладбища, а новые обрушения могут происходить и дальше.

Софья Метелева

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