В Ростовской области из обрыва торчат человеческие кости и остатки гробов

19 сентября 2026, 22:39

Старое кладбище начало сползать в реку в Ростовской области

Фото: Istock / Tatiana Ikoeva

В Ростовской области вода продолжает разрушать береговую линию рядом со старым кладбищем. Из-за постоянного подмыва грунта часть захоронений оказалась на краю обрыва, а местами земля уже осыпалась в реку вместе с могилами. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.