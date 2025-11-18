В Ростовской области осудили тренера спортивной школы за совращение девочек
В Ростовской области осудили тренера спортивной школы за совращение девочек. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Суд признал виновным 62-летнего жителя Волгодонска, который работал тренером в детском спортивном центре. Мужчине предъявлены обвинения по статьям 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей», 134 «Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», а также 135 «Развратные действия».
Согласно решению суда, тренер, используя предлог массажа, совершал действия сексуального характера в отношении воспитанниц, нарушая их половую неприкосновенность.
За свои преступления мужчина приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он лишён звания заслуженного тренера России.
Читайте также: