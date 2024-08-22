Москвич спас своих питомцев из квартиры, где произошел пожар из-за взрыва моноколеса

Фото: istockphoto/Sergey Doroshenko
В Москве на улице Смольной произошел пожар в квартире, причиной которого стал взрыв моноколеса, находившегося на зарядке. Москвич успел спасти своих домашних питомцев из горящего помещения. Об этом пишет Telegram-канал «НТВ».
29-летний мужчина, обнаружив возгорание, проявил невероятную храбрость и быстро оценил ситуацию. Несмотря на опасность, он немедленно бросился спасать своих котов, периодически выбегая на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Мужчина сумел вытащить всех питомцев на улицу. К счастью, все они остались живы, однако квартира требует ремонта.
Ранее сообщалось, что в Краснодонском районе ЛНР безжалостный преступник застрелил пожилых супругов ради 110 000 рублей, которые они копили на похороны. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО, где пробудет до 18 сентября.
До этого россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что в Краснодонском районе ЛНР безжалостный преступник застрелил пожилых супругов ради 110 000 рублей, которые они копили на похороны. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО, где пробудет до 18 сентября.
До этого россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова