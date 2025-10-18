Достижения.рф

В Ростовской области соревнования в школе переросли в массовое побоище

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Массовая драка между учащимися произошла в Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.



Инцидент произошел в СОШ №4 села Средний Егорлык. На соревнования в учебное заведение прибыли учащиеся из поселка Целина. Однако мероприятие пошло не по плану: произошла ссора, которая быстро переросла в массовую драку.

Двое школьников получили травмы в результате потасовки. Их доставили в местную больницу, но состояние одного из пострадавших ухудшилось, и его пришлось перевести в медицинское учреждение Ростова.

Екатерина Коршунова

