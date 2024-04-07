В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа упал в Матвееве Кургане Ростовской области. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель правительства региона, передает РИА Новости.
Он отметил, что на борту не было обнаружено взрывных устройств. Согласно данным Министерства обороны, российские системы противовоздушной обороны ночью сбили 44 украинских беспилотных аппарата над территорией Ростовской области. Губернатор региона пояснил, что эти цели были уничтожены в Морозовском районе.
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Артем Кузьмин