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В Ростовской области упал беспилотник самолетного типа

В Матвееве Кургане Ростовской области упал беспилотник самолетного типа
07 апреля 2024, 20:30
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа упал в Матвееве Кургане Ростовской области. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель правительства региона, передает РИА Новости.
Он отметил, что на борту не было обнаружено взрывных устройств. Согласно данным Министерства обороны, российские системы противовоздушной обороны ночью сбили 44 украинских беспилотных аппарата над территорией Ростовской области. Губернатор региона пояснил, что эти цели были уничтожены в Морозовском районе.

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#аппарат
#опасность
#новости
#пво
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Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров
07 апреля 2024, 20:54

Фото: МЧС России

К вечеру воскресенья, 7 апреля, уровень реки Урал вырос на девять сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга.
«Согласно данным оренбургского гидрометцентра, к вечеру 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 864 см. Опасная отметка — 930 см. Неблагоприятное значение — 760 см. В реке Сакмара у Татарской Каргалы уровень воды составляет 765 сантиметров», — говорится в заявлении.
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, что привело к затоплению части города. В мэрии сообщили о четырех погибших. Половодье затронуло 27 муниципальных образований, и более четыре тысячи жителей региона были эвакуированы.

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#урал
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В Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин
СК: в Коми завели уголовное дело на мужчину, поджегшего двух женщин
07 апреля 2024, 20:44

Фото: istock / Dwirant

В городе Усинске, республика Коми, житель облил легковоспламеняющейся жидкостью двух женщин в общежитии и совершил поджог.
В результате инцидента женщины получили серьезные ожоги и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального следкома. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Полученные сведения указывают на то, что 43-летний мужчина, ранее судимый, нанес телесные повреждения пострадавшим, облив их легковоспламеняющейся жидкостью», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчина также получил ожоги и был госпитализирован.

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#ожоги
#мужчина
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Появились кадры с места расстрела полицейских в Щёлкове
07 апреля 2024, 19:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Телеграм-канал «Shot» опубликовал фото с места расстрела полицейских из подмосковного Щёлково.
На кадрах изображено место, где погиб 40-летний помощник участкового уполномоченного отдела полиции. Второй сотрудник, который был ранен в голову, находится в реанимации.

Предполагаемый преступник пытается скрыться на черном мотоцикле. Он направляется в сторону Санкт-Петербурга.
По информации портала, правоохранители из Щёлково намерены были задержать закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета.

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских
07 апреля 2024, 19:27

Фото: iStock/Dzurag

По факту убийства полицейского в Подмосковье возбуждено уголовное дело.
Один из сотрудников МВД скончался от полученных огнестрельных ранений в результате нападения при обходе квартир в жилом доме.

Второй раненный полицейский находится в реанимации. За его жизнь сейчас сражаются врачи.

Уголовное дело открыто по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ведется поиск преступников, причастных к произошедшему.

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#бастрыкин
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Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье
07 апреля 2024, 18:59

Фото: istockphoto/9parusnikov

Российский отдыхающий Сергей К. был найден мертвым в отеле города Аланья, Турция.
Об этом сообщил местный портал BirGun. Персонал отеля обратил внимание на то, что мужчина долгое время не покидал свой номер, что вызвало беспокойство.

Сотрудники отеля взломали дверь его номера и обнаружили его мертвым. Затем они немедленно вызвали экстренные службы. Точная причина смерти пока не установлена. Тело мужчины направлено в морг Института судебной медицины в Антальи.

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По полицейским из Щёлково открыл огонь наркокурьер, которого заметили на трассе М11
07 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/blinow61

Правоохранители из Щёлково вышли на след наркодиллера, который неожиданно открыл огонь по сотрудникам полиции и скрылся, сообщает телеграм-канал «Mash».
По уточненным данным, один сотрудник полиции погиб на месте, второй доставлен в реанимацию.

Напавший на полицейских скрылся на черном мотоцикле. В настоящее время он движется по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга на скорости под 150-200 км/час. Злоумышленник открыл огонь по полицейским во время обхода домов в СНТ.

В Подмосковье введены планы «Сирена» и «Перехват».

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#санкт-петербург
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В Щёлково во время обхода квартир убиты два полицейских
07 апреля 2024, 18:33

Фото: istockphoto/artolympic

В Ногинском районе подмосковного Щёлково во время обхода квартир погибли два полицейских. По уточнённым данным, это помощник участкового уполномоченного и оперативник.
В регионе объявлены планы «Сирена» и «Перехват». Сигнал был объявлен в Щёлково в 17:15, сообщает телеграм-канал «112». На сотрудников полиции было совершено вооружённое нападение во время выполнения ими служебных обязанностей. Сообщается, что нападение на правоохранителей было совершено внезапно.

Разыскивается чёрный мотоцикл, на котором скрылись нападавшие. Силовые структуры приведены в состояние повышенной готовности. Причины нападения пока неизвестны, подробности уточняются.

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#щёлково
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В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского
07 апреля 2024, 17:59

Фото: iStock/Fedorovekb

Сигнал оповещения был объявлен в 17:35 в подмосковном Щелково, передает телеграм-канал «112».
По информации портала, было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Предварительно, ранены двое. Один человек погиб.

Также сообщается, что нападение на правоохранителей произошло внезапно. Злоумышленники могут передвигаться на чёрном мотоцикле. Возможно было двое нападавших.
Кроме объявления «Сирены» введен также план «Перехват».

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#подмосковье
#полицейские
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Гросси прокомментировал взрыв дрона на территории Запорожской АЭС
Гросси призвал воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность ЗАЭС
07 апреля 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Эксперты МАГАТЭ проинформировали руководство организации о детонации дрона на территории Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции. Такое сообщение размещено на странице МАГАТЭ в социальной сети Х.
«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», - заявил Гросси.
Прежде сообщалось, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по территории ЗАЭС. Через некоторое время украинские военные предприняли еще одну попытку атаки и нанесли удар по куполу 6-го энергоблока ЗАЭС. Критических разрушений на месте инцидента нет.

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