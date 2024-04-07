В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

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В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Он обратился к местным жителям и призвал сохранять спокойствие. Губернатор попросил жителей региона следить за оповещениями от правительства области или от МЧС.
Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область. Они ударили по гражданскому автомобилю, в котором находилась семья из шести человек. В результате происшествия погибла девушка. Глава региона Вячеслав Гладков выразил близким соболезнования.
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Анастасия Хохлова