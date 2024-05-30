Два вертолета тушат крупный пожар на востоке Москвы

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Два вертолета привлекаются к тушению пожара в производственно-складском здании в Москве, которое горит на площади 4 000 кв. метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Вертолетами выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды. Всего к ликвидации пожара привлекаются свыше 120 человек и 40 единиц техники.
Ранее сообщалось, что лесной пожар ликвидировали в Дмитровском городском округе. Его обнаружили в понедельник утром при помощи системы видеомониторинга. На место было направлено 30 единиц техники и 62 человека личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 6.4 га. Потребовалось почти 12 часов, чтобы ликвидировать пожар. Причиной пожара были действия человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова