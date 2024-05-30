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Два вертолета тушат крупный пожар на востоке Москвы

Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета, сброшено уже 200 тонн воды
30 мая 2024, 07:37
Фото: istock / Distortion Media

Фото: istock / Distortion Media

Два вертолета привлекаются к тушению пожара в производственно-складском здании в Москве, которое горит на площади 4 000 кв. метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.


Вертолетами выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды. Всего к ликвидации пожара привлекаются свыше 120 человек и 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что лесной пожар ликвидировали в Дмитровском городском округе. Его обнаружили в понедельник утром при помощи системы видеомониторинга. На место было направлено 30 единиц техники и 62 человека личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 6.4 га. Потребовалось почти 12 часов, чтобы ликвидировать пожар. Причиной пожара были действия человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
Движение по Крымскому мосту временно приостановили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
30 мая 2024, 07:59

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», —указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников заявил, что есть документ — порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах животных без владельцев. Колесников добавил, что запрет будет введен уже в этом году.

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#запрет
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На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение
На востоке Москвы горит производственно-складское здание на 2 тысячи «квадратов»
30 мая 2024, 06:02

Фото: istock / Distortion Media

Склад загорелся в московском районе Новогиреево на площади две тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России в Телеграм-канале.
В оперативную дежурную смену главного управления МЧС РФ по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38.

«По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», — сказано в сообщении ведомства.
На месте работают пожарные расчёты, для тушения привлекли авиацию. Пожару присвоен третий ранг сложности. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Детали происшествия уточняются.

Напомним, в Московской области до конца недели сохраняется высокий класс пожарной опасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Польше арестовали трех подозреваемых в подготовке диверсии по заданию РФ
В Польше задержали трех человек, готовивших диверсии якобы по заказу России
30 мая 2024, 03:56

Фото: istock / BrianAJackson

В Польше арестовали троих человек по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России. Пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши сообщила, что 27 мая были задержаны один поляк и два гражданина Белоруссии.
Задержания произошли в Варшаве и Прушкове. Поляку и белорусам предъявлены обвинения в участии в международной преступной группировке и террористической деятельности по указанию иностранной разведки. По решению суда, их арестовали на 3 месяца.

Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного.

По данным источника Rzeczpospolita, подозреваемые пытались устроить поджоги на объектах в Гданьске, Гдыне и Марках за вознаграждение в размере 10 тысяч евро.

Ранее суд в Москве вынес приговор бармену Владимиру Малине, обвиняемому в госизмене и диверсии на железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#служба
#диверсанты
#арест
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Четыре человека пострадали в перестрелке в Москве
На севере Москвы четыре человека пострадали в перестрелке
30 мая 2024, 02:16

Фото: istock / Shutter2U

В результате стрельбы в Москве пострадали четыре человека. Об этом проинформировал источник телеканала РЕН ТВ.
«Четыре человека пострадали во время стрельбы в Москве. Инцидент произошел в Хорошевском районе около магазина «Магнолия», — сообщил собеседник издания.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно реагировала на инцидент и задержала подозреваемого стрелка. Ранее свидетели сообщали о слышимых криках и выстрелах.

Ранее сообщалось, что Тракторозаводский районный суд Челябинска начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывших бойцов ЧВК «Вагнер», которые участвовали в драке со стрельбой.

Стоит отметить, что одному из бойцов, Владимиру Базанову, уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 26 июля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
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В Бельгии полиция применила водометы на акции у посольства Израиля
Против протестующих у посольства Израиля в Брюсселе применили слезоточивый газ
30 мая 2024, 00:38

Фото: istock / LIVINUS

Полиция применила водометы против протестующих у посольства Израиля в Брюсселе
Сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции протеста у израильской дипмиссии в Брюсселе. Об этом пишет РИА Новости.

По данным сотрудника издания, работающего на месте событий, силовики начали вытеснять протестующих после того, как они закидали полицейских камнями.

Отметим, что демонстранты отошли от здания израильского посольства и продолжили митинги на соседних улицах. Полиция перекрыла движение транспортных средств в районе дипмиссии.

Накануне в демонстранты ходе пропалестинских протестов подожгли израильское консульство в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер Бельгии Де Кроо подписали соглашение о безопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полиция
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#израиль
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На Украине зафиксировали случаи избиения и пыток в тюрьмах
Минюст Украины: в тюрьмах зафиксированы случаи избиения и пыток
29 мая 2024, 22:00

Фото: istock / OlFedv

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в стране зафиксированы случаи пыток и избиения в тюрьмах. Он рассказал, что распространяемое видео старое. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о Божковской колонии. События происходили там в 2022 году. Правоохранители сообщили, что там бьют заключенных.

«Мы мгновенно отреагировали, провели расследование, передали дело в правоохранительные органы и уволили руководство колонии и сотрудников еще в июле 2023 года. Сегодняшняя новость – результат расследования», — рассказал он.

Украинское издание «Страна» опубликовало несколько видео, как утверждается, издевательств над заключенным, а ГБР Украины сообщило о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях.

Бойцы ВС РФ доставляют важные грузы самоходной ванной, ставя врага в тупик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянка решила нанять киллера для убийства своего мужа, но была задержана
В Белгороде задержали женщину, заказавшую убийство своего мужа
29 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Белгороде задержали женщину, которая пыталась заказать киллера для убийства мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии следствия, женщина решила избавиться от 41-летнего мужа, для чего решила организовать убийство. Она обратилась к знакомому с просьбой подыскать киллера, который убил бы её мужа за 200 тысяч рублей. Мужчина понял серьёзность намерений женщины и обратился в полицию.

Сотрудники полиции подослали к женщине «киллера», который взял аванс в размере 100 тысяч рублей. Он сообщил ей о якобы успешном выполнении плана. После этого подосланный полицией «исполнитель» прибыл за остальной частью обещанной суммы. Тогда женщину задержали с поличным.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об организации и приготовлении к убийству по найму.

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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане
29 мая 2024, 19:56

Фото: сайт СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства «Следком».
Происшествие случилось в одном из сёл Дагестана. Пятилетний мальчик скончался по дороге в больницу от огнестрельного ранения.

Следственные органы СК РФ по республике организовали процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе данной проверки.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ребёнок напал на полицейского и нанёс ему два ножевых ранения.

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Жительницу Подмосковья избили и изнасиловали в лесу
29 мая 2024, 19:46

Фото: iStock/sruilk

Жительницу подмосковного Клина изнасиловали в лесу недалеко от деревни Акатово, сообщает Regions.
По информации портала, на женщину напал ее бывший молодой человек. Он не смог смириться с разрывом отношений и предложил вновь увидеться. Когда женщина пришла в назначенное место, бывший возлюбленный схватил ее, избил и изнасиловал.

После инцидента пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника.

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