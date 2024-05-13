В Ростовской области взорвался дом, есть пострадавшие

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Утром 13 мая произошел взрыв в поселке Лиховском в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что инцидент случился около 10:00. В результате взрыва был разрушен частный дом, однако обошлось без жертв.
Двое пострадавших с ожогами были госпитализированы в городскую больницу. Голубев отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, а причины взрыва выясняются.
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