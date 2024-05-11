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На железнодорожной станции «Куберле» в Ростовской области загорелась цистерна с топливом, передает Telegram-канал регионального МЧС.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал
Ранее в городе Бийске произошел пожар в центральной городской больнице. Пожарные спасли из опасной зоны 41 человека. Когда прибыли первое пожарное-спасательное подразделение, было видно, что из окон шестого этажа семиэтажной больницы поднимается дым.
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«Пожар локализован на 200 квадратных метрах. В тушении задействовано 52 сотрудника МЧС России, 15 единиц техники», – уточнили в ведомстве.
Ранее в городе Бийске произошел пожар в центральной городской больнице. Пожарные спасли из опасной зоны 41 человека. Когда прибыли первое пожарное-спасательное подразделение, было видно, что из окон шестого этажа семиэтажной больницы поднимается дым.
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Александр Климов