В ростовском регионе нашли убийцу и насильника спустя 20 лет после преступления
Следователи Ростовской области установили подозреваемого в убийстве 23‑летней девушки, совершённом 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс‑службе СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, в декабре 2004 года на территории детского сада в Волгодонске обнаружили тело молодой женщины с признаками изнасилования. Как выяснили следователи, злоумышленник напал на неё, затем задушил, спрятал труп и похитил драгоценности.
На вещественных доказательствах нашли профиль ДНК, который позволил идентифицировать причастного — 45‑летнего жителя Волгодонского района. При обыске мужчина признался в содеянном.
В отношении него возбудили уголовное дело по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство в целях сокрытия и/или сопряжённое с изнасилованием). Его заключили под стражу, расследование продолжается.
