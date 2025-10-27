Бил проводом от фена и бегал по дому с шампуром: Полежайкина из «Папиных дочек» обвинили в домашнем насилии
Падчерица актёра из «Папиных дочек» Казакова обвинила его в тирании
Падчерица актёра Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», обвинила отчима в домашнем насилии.
Виктория стала участницей программы «Пусть говорят», где заявила, что артист держал в страхе всю семью, оскорблял жену и детей, а иногда даже применял физическую силу.
«Была ситуация — мы с братом делали бумажные самолетики. Брат тогда совсем маленьким был, у него что-то не получалось, и он начал плакать. Тогда Михаил взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена. Я хотела защитить, но мне попало тоже», — рассказала Виктория.Девушка добавила, что ей и маме пришлось однажды убегать от актера: Казаков якобы нашёл супругу у её отца и «бегал за ней по дому с шампуром, пытаясь причинить вред». Виктория также предположила, что актёр мог употреблять запрещенные вещества, что проявлялось в паранойе и агрессивном поведении.
Напомним, Михаил Казаков развелся с супругой Еленой два года назад. В последние годы супруги обвиняли друг друга в невыплате алиментов: актёр требует алименты на сына Мирослава, который живет с ним, а Елена ранее обращалась с аналогичными претензиями к нему.
Сама женщина рассказала, что после тяжёлой травмы актёра в 2020 году она пыталась поддержать мужа, но после восстановления ситуация ухудшилась. В итоге она решила оставить мужа, а сын остался жить с отцом.