Бил проводом от фена и бегал по дому с шампуром: Полежайкина из «Папиных дочек» обвинили в домашнем насилии

27 октября 2025, 16:02

Падчерица актёра из «Папиных дочек» Казакова обвинила его в тирании

Фото: iStock/cyano66

Падчерица актёра Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», обвинила отчима в домашнем насилии.





Виктория стала участницей программы «Пусть говорят», где заявила, что артист держал в страхе всю семью, оскорблял жену и детей, а иногда даже применял физическую силу.





«Была ситуация — мы с братом делали бумажные самолетики. Брат тогда совсем маленьким был, у него что-то не получалось, и он начал плакать. Тогда Михаил взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена. Я хотела защитить, но мне попало тоже», — рассказала Виктория.