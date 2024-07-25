В Рязани местные жители украли мост весом в 60 тонн и сдали его в металлолом

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Жители Рязанской области украли и сдали в металлолом 60-тонный мост. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на правозащитницу Светлану Коновалову.
По информации Telegram-канала, инцидент произошёл в городе Скопине. Неизвестные распилили мост и сдали его части в пункты приёма металлолома в Рязани.
Ранее жители Республики Бурятия сообщили о частичном обрушении моста через реку Большой Зангисан. По этому мосту люди добираются до административного центра Тункинского района, и теперь они оказались отрезаны от остального региона.
Ранее на Урале перекрыли трассу из-за угрозы обрушения моста.
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«Правозащитница обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать виновных. По её словам, сотрудники местной полиции не знают, что делать с большим количеством вещдоков, которые весят 60 тонн», — сообщили в телеграм-канале.
Ранее жители Республики Бурятия сообщили о частичном обрушении моста через реку Большой Зангисан. По этому мосту люди добираются до административного центра Тункинского района, и теперь они оказались отрезаны от остального региона.
Ранее на Урале перекрыли трассу из-за угрозы обрушения моста.
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Мира Полтева