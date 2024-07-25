Танк наехал на «Ниву» в Белгородской области — фото

Танк наехал на автомобиль марки «Нива» под Белгородом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, публикуя фото с места происшествия. Трагедия произошла в Березовке Борисовского района. Уточняется, что погиб водитель, им оказался Константин Л. в возрасте 73 лет. Танк снес переднюю часть машины вместе с человеком.