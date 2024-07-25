Танк наехал на «Ниву» в Белгородской области — фото

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev
Танк наехал на автомобиль марки «Нива» под Белгородом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, публикуя фото с места происшествия. Трагедия произошла в Березовке Борисовского района. Уточняется, что погиб водитель, им оказался Константин Л. в возрасте 73 лет. Танк снес переднюю часть машины вместе с человеком.
Ранее сообщалось, что тело 15-летней москвички обнаружили в Омске. Она пошла на прогулку по парку и пропала. Девушку искали специально обученные собаки, взявшие след. Он вывел их к речке Иртыш, что протекает в парке. Кроме того, использовались беспилотники. Помощь в поисках также оказывали волонтеры и полиция.
Тело пропавшей нашли около лодочной станции. Предварительно известно, что школьница утонула.
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Никита Кротов