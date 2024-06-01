В Рязани вооружённые люди ворвались на территорию завода «Рязцветмет», звучат взрывы

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Вооружённые люди штурмуют завод «Рязцветмет» в Рязани. Об этом сообщает портал YA62.
Отмечается, что на месте раздаются взрывы. Для захвата предприятия, по предварительным данным, используются гранаты со слезоточивым газом.
Также на территории завода работает трактор, который повалил завод.
Напомним, что ситуация с заходом вооружённых людей на территорию завода «Рязцветмет» продолжается уже несколько месяцев. Руководили и сотрудники предприятия направили губернатору региона Павлу Малкову письмо, в котором сообщили, что завод подвергся действиям, которые можно трактовать исключительно как рейдерский захват.
Власти Рязанской области никак не комментировали данную ситуацию.
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Также на территории завода работает трактор, который повалил завод.
Напомним, что ситуация с заходом вооружённых людей на территорию завода «Рязцветмет» продолжается уже несколько месяцев. Руководили и сотрудники предприятия направили губернатору региона Павлу Малкову письмо, в котором сообщили, что завод подвергся действиям, которые можно трактовать исключительно как рейдерский захват.
Власти Рязанской области никак не комментировали данную ситуацию.
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Анастасия Чинкова