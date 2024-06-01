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В Рязани вооружённые люди ворвались на территорию завода «Рязцветмет», звучат взрывы

Вооруженные люди штурмуют завод «Рязцветмет» в Рязани
01 июня 2024, 20:39
Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Вооружённые люди штурмуют завод «Рязцветмет» в Рязани. Об этом сообщает портал YA62.
Отмечается, что на месте раздаются взрывы. Для захвата предприятия, по предварительным данным, используются гранаты со слезоточивым газом.

Также на территории завода работает трактор, который повалил завод.



Напомним, что ситуация с заходом вооружённых людей на территорию завода «Рязцветмет» продолжается уже несколько месяцев. Руководили и сотрудники предприятия направили губернатору региона Павлу Малкову письмо, в котором сообщили, что завод подвергся действиям, которые можно трактовать исключительно как рейдерский захват.

Власти Рязанской области никак не комментировали данную ситуацию.

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#рязанская область
#оружие
#завод
#взрывы
#предприятие
Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»
01 июня 2024, 19:46

Фото: iStock/artisteer

Басманный районный суд Москвы арестовал 18 человек по обвинению в причастности к нападению террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в постановлении суда.
Отмечается, что всего по уголовному делу в качестве обвиняемых были привлечены 20 лиц, 18 из которых заключили под стражу, а в отношении двоих была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В постановлении уточняется, что после теракта в подмосковном концерном зале были возбуждены уголовные статьи по нескольким статьям: о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Также фигуранты дела обвиняются в причастности к деятельности запрещённой организации «Вилаят Хорасан», являющейся частью ИГИЛ*.

Кроме того, вместе с указанными делами было возбуждено уголовное дело о не отвечающем требованиям безопасности оказании услуг.

Вместе с тем, было предъявлено обвинение начальнику пожарной охраны и ответственному за противопожарную безопасность «Крокуса» по статье о халатности.

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СК РФ возбудил дело об оказании небезопасных услуг в «Крокус Сити Холле»

*запрещённые в России террористические организации
#крокус сити холл
#теракт
#арест
#суд
#уголовное дело
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Обвиняемой в дискредитации ВС РФ педиатру Буяновой передали в СИЗО 20 кг соли
01 июня 2024, 19:21

Фото: iStock/fotoember

Экс-педиатру Надежде Буяновой, которую обвиняют в дискредитации ВС РФ и насмешках над сыном участника СВО, передали в СИЗО 20 килограммов соли. Об этом рассказал её адвокат Оскар Черджиев.
По его словам, если руководство изолятора учтёт эту посылку, то лимит на получение передач у Буяновой будет исчерпан. В связи с этим Черджиев собирается написать заявление на отправителя для проведения проверки его личности и цели передачи такого количества пищевой соли в СИЗО.

Адвокат рассказал «Газете.Ru», что мужчина не числится среди знакомых Буяновой и ни разу не присутствовал на слушаниях по её делу. Черджиев убеждён, что это злоумышленник.

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#соль
#врач
#адвокат
#суд
#проверка
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Родители истязали и кормили мясом кошек и собак приёмных детей в Казахстане
01 июня 2024, 18:38

Фото: iStock/Fedorovekb

В Казахстане приёмные родители истязали шестерых детей и кормили их мясом кошек и собак. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Шымкенте. Старший из шести усыновлённых в 2021 году детей пришёл к заведующей детским домом и попросил о помощи в связи с побоями со стороны приёмных родителей.

После этого выяснилось, что семья проживала в небольшой времянке. Дети были сильно истощены, на их телах были обнаружены синяки и покраснения. Пятеро из них не могли говорить.

Детский омбудсмен по городу Жаннетта Жазыкбаева рассказала, что на ночь всем детям связывали ноги и руки, чтобы они не чесались.

Также старший ребёнок рассказал, что приёмные родители кормили их мясом кошек и собак.

В отношении семьи возбудили уголовное дело.

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#дети
#приёмные родители
#казахстан
#уголовное дело
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Администратору Telegram-канала «Рынок шкур» вынесли приговор за мошенничество
Суд дал четыре года условно администратору Telegram-канала «Рынок шкур»
01 июня 2024, 17:34

Фото: iStock/Zolnierek

Темрюкский районный суд вынес приговор администратору Telegram-канала «Рынок шкур» Наталье Томченко. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 27-летняя Томченко была приговорена к четырём годам условно с трёхлетним испытательным сроком. В ходе судебного заседания женщина девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Также она возместила ущерб, заключила досудебное соглашение и выдала одного из фигурантов уголовного дела, по которому в настоящее время ведётся расследования.

Напомним, что с февраля по май 2022 года Томченко ввела в заблуждение пятерых женщин, пообещав им удалить компрометирующие их посты за вознаграждение в размере от 23 тысяч до 70 тысяч рублей. Женщины передали озвученные им суммы, но материалы так и не пропали из Сети. В результате Томченко и её соучастники получили свыше 140 тысяч рублей.

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#деньги
#женщины
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Суд признал 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
01 июня 2024, 15:48

Фото: iStock/Zolnierek

Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити холле». Информация следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых.
Отмечается, что правоохранительные органы провели более двадцати обысков и более шестидесяти пяти осмотров мест трагедии. Также специалисты назначили более 650 судебных экспертиз различного рода.

Примечательно, что в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла» завели дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#теракт
#ск рф
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У россиянина с ДЦП отобрали взятую в долг еду
Baza: в Кимрах двое мужчин отобрали у россиянина с ДЦП взятую в долг еду
01 июня 2024, 15:12

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В городе Кимры Тверской области двое мужчин отобрали еду у россиянина с ДЦП, продукты он взял в долг. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Сергей взял продукты в долг, пообещав вернуть деньги с ближайшей пенсии. Молодой человек с ДЦП недавно научился ходить, по этой причине он передвигается с трудом.

В тот момент, когда он шел в сторону остановки, на него напали двое мужчин, оттолкнули парня и забрали пакеты с едой. Пока пострадавший кричал и звал на помощь, преступники скрылись.

Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения, позже появилось в социальных сетях. Неравнодушные местные жители быстро купили пострадавшему продукты и помогли улучшить бытовые условия. Согласно информации источника, преступников вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Скармливавший убитых женщин свиньям серийный убийца умер после нападения в тюрьме
01 июня 2024, 12:13

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Один из самых страшных серийных убийц Канады скончался в тюрьме после нападения сокамерника. Об этом сообщил телеканал CBC News.
Роберт Пиктон отбывал пожизненное заключение за убийство шести женщин в период с 1978 по 2002 год, однако сам убийца утверждал, что убил 49 женщин.

До ареста Пиктон работал на семейной свиноферме. Однажды полицейские нагрянули к нему с проверкой, заподозрив его в незаконном хранении оружия. Во врем рейда правоохранители обнаружили в его морозильной камере человеческие останки.

По показаниям задержанного, фрагменты тел убитых женщин, он планировал скормить свиньям.

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#тюрьма
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Польша подняла в воздух авиацию на перехват самолетов РФ
Польша подняла в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации РФ
01 июня 2024, 11:54

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации. Соответствующая информация размещена на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X.
Инцидент произошёл минувшим утром.

В опубликованном заявлении говорится, что командование ВС Польши после обнаружения активности российских самолетов, подняло в воздух истребители. Вскоре самолеты вернулись на землю. Нарушения границ допущено не было.

Ранее уже происходили подобные инциденты, однако в Минобороны РФ заявили, что Россия соблюдает международные правила использования воздушного пространства и не допускает нарушения границ.

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#истребители
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Министр здравоохранения Камчатки попал в ДТП с лобовым столкновением
01 июня 2024, 11:04

Фото: iStock/Anton Novikov

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в ДТП. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Авария произошла на автодороге, которая ведет из поселения Начики до Большерецка.

В результате ДТП Гашков получил серьезные травмы: перелом ребер и перелом костей таза. Состояние министра оценивается как тяжелое.

На место происшествия прибыли правоохранители, выясняются причины аварии. Известно, что столкновение автомобилей было лобовым. В машине с Гашковым также находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения Денис Федотов. Он получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался.

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