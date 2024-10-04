В Рязанской области похитили школьницу, чтобы насильно выдать замуж

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Три жителя Подмосковья похитили в Рязанской области 16-летнюю девушку, чтобы выдать её замуж за своего родственника. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по региону.
Отмечается, что свадьба не состоялась, поскольку троих подозреваемых задержали. В отношении мужчин 1985, 1986 и 2008 годов рождения было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.
Отмечается, что инцидент произошел 29 сентября. 16-летнюю жительницу города Рыбное в Рязанской области несмотря на сопротивление посадили в автомобиль и вывезли в Подмосковье, чтобы насильно выдать замуж за своего родственника. Местоположение девушки удалось оперативно выяснить, после чего её освободили и передали родителям.
В суд направлено ходатайство об аресте мужчин.
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Отмечается, что инцидент произошел 29 сентября. 16-летнюю жительницу города Рыбное в Рязанской области несмотря на сопротивление посадили в автомобиль и вывезли в Подмосковье, чтобы насильно выдать замуж за своего родственника. Местоположение девушки удалось оперативно выяснить, после чего её освободили и передали родителям.
В суд направлено ходатайство об аресте мужчин.
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Анастасия Чинкова