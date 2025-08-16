В Забайкалье задержали пожилого садовода за выращивание 618 кустов конопли
В Забайкалье 65-летний пенсионер вырастил 618 кустов конопли на своем участке. Об этом сообщает региональная полиция.
Растения произрастали по соседству с овощными культурами. Пожилой агроном пересадил их в картофельные ряды и отдельные емкости, ухаживал за ними — пропалывал от сорняков и поливал.
По словам мужчины, он нашел дикорастущую коноплю на окраине огорода и стал выращивать для личного потребления. При задержании находился в состоянии наркотического опьянения, за что получил штраф.
За выращивание наркосодержащих растений на горе-садовода завели дело по статье 231 УК, по которой ему грозит до 8 лет колонии.
