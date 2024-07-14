В Белоруссии во время грозы с ветром погибли два человека под упавшими деревьями

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Два человека погибли под упавшими деревьями во время грозы с сильным ветром в Белоруссии. Об этом со ссылкой на МЧС республики сообщили РИА Новости. Несчастные случаи произошли в Минске и Минской области.
По данным спасателей, первая трагедия случилась в кемпинге «Клевое место» на берегу Вилейского водохранилища под Минском, где на мужчину 1989 года рождения упало дерево, от полученных травм он скончался на месте.
Второй несчастный случай произошел в Минске возле канала Слепянской водной системы, где из-за падения дерева погибла девушка 1998 года рождения, сообщает белорусское МЧС.
Всего по информации ведомства, спасатели зафиксировали 372 случая падения деревьев. Данные поступали из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областей и Минска.
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Второй несчастный случай произошел в Минске возле канала Слепянской водной системы, где из-за падения дерева погибла девушка 1998 года рождения, сообщает белорусское МЧС.
Всего по информации ведомства, спасатели зафиксировали 372 случая падения деревьев. Данные поступали из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областей и Минска.
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Данил Пономарев