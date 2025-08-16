В Рязанской области заявили о выплатах родственникам погибших после ЧП на заводе
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил 16 августа о выплатах пострадавшим и семьям погибших при ЧП на предприятии в Шиловском районе.
Родственникам погибших будет выплачено по 1 567 000 рублей, пострадавшие получат от 313 000 до 627 000 рублей в зависимости от степени причинённого вреда, говорится в соцсетях главы региона.
Кроме того, жителям посёлка Лесной может быть оказана единовременная помощь по 15 000 рублей. По словам Малкова, ремонтные бригады уже устраняют последствия чрезвычайной ситуации, в регионе создан штаб по ликвидации последствий.
Взрыв на заводе произошёл 15 августа: погибли 11 человек, пострадали 130. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Губернатор объявил понедельник, 18 августа, днём траура, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
