Ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне в рязанском аквапарке

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В аквапарке Рязанской области «Окская жемчужина» девятилетнего мальчика затянуло в систему фильтрации в детском бассейне, от смерти его спасли очевидцы. Об этом сообщают прокуратура и СУСК по региону.
Мать мальчика сообщила о происшествии в своей соцсети «Вконтакте». По ее словам, 18 ноября её девятилетнего сына затянуло в систему фильтрации в детском бассейне в аквапарке «Окская жемчужина». Ребенка спасли очевидцы. Сейчас мальчик госпитализирован.
Следователи организовали проверку по данному факту. Сейчас они проводят комплекс проверочных мероприятий и устанавливают все подробности происшествия.
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«Проверку организовало также СУСК по региону. Как уточняет ведомство, травму во время посещения аквапарка в Рязанском районе получил мальчик 2014 года рождения. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении ведомства.
Следователи организовали проверку по данному факту. Сейчас они проводят комплекс проверочных мероприятий и устанавливают все подробности происшествия.
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Элина Позднякова