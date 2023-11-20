В Тверской области скончался девятиклассник, надышавшись дезодорантом

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В Тверской области скончался школьник, после того, как надышался дезодорантом.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 16-летний подросток из Конаково 18 ноября шел домой и решил в подъезде подышать приобретенным дезодорантом, но перестарался, потерял сознание и погиб.
На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти девятиклассника. Сообщается, что школьник состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее был судим за кражу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Саратове четырёхлетний мальчик умер во время игры с котёнком. Ребенок запутался в шнурке от брюк и задохнулся. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также на прошлой неделе сообщалось, в Следственном комитете по Великому Новгороду завели уголовное дело после гибели трёхлетнего ребёнка в бассейне.
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На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти девятиклассника. Сообщается, что школьник состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее был судим за кражу.
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Алина Юрчак