Выяснилось, что устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил разрешение на нахождение в России

Взрывное устройство, сработавшее 3 февраля в лифтовом холле жилого комплекса «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве, привело к гибели двух человек и тяжелым травмам у четверых. По данным правоохранительных органов, переданным РИА Новости, подозреваемый в организации взрыва незаконно получил документы, легализующие его пребывание в России.