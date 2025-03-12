Выяснилось, что устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил разрешение на нахождение в России

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Взрывное устройство, сработавшее 3 февраля в лифтовом холле жилого комплекса «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве, привело к гибели двух человек и тяжелым травмам у четверых. По данным правоохранительных органов, переданным РИА Новости, подозреваемый в организации взрыва незаконно получил документы, легализующие его пребывание в России.
«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — сообщили РИА Новости.Среди погибших в трагедии «Алых парусов» оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе («Арбат») Армен Саркисян, скончавшийся в больнице после взрыва. На подготовку подобного покушения потребовалось бы не менее месяца. Расследование не исключает версию о причастности смертника к подрыву.
Первоначально сообщалось об одном погибшем, но позже столичное управление Следственного комитета подтвердило второй смертельный случай.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к преступлению, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп возмутился вопросу репортера Washington Post о неуважении к его персоне со стороны главы РФ Владимира Путина.
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