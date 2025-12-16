В США покупательница спряталась в холодильнике магазина на ночь и умерла
В Майами произошел странный инцидент в магазине Dollar Tree. Сотрудница обнаружила тело 32-летней Элен Массиэлл Гарай Санчес в морозильной камере. Об этом сообщает NBC6.
Женщина зашла в магазин накануне вечером перед закрытием и спряталась в холодильнике. Рабочая, нашедшая труп, немедленно вызвала полицию. Следователи опрашивают родственников, чтобы понять, могла ли погибшая страдать от психических проблем, которые привели к трагедии.
