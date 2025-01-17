Гражданка Норвегии чуть не умерла в клинике Тимура Хайдарова после операции, проведённой медиком без высшего образования

Фото: соцсети
Гражданка Норвегии чуть не умерла в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова после липосакции стоимостью 1,3 миллиона рублей. В отношении клиники IQ Plastique заведены уголовные дела.
Уроженка скандинавской страны Наргиз Шахобиддинова обратилась в клинику пластической хирургии, принадлежащей Хайдарову. Её провели операцию – абдоминопластика с липосакцией. Однако выяснилось, что хирургическое вмешательство производил доктор Раджабов, который не имеет высшего медицинского образования. Его квалификация – «сестринское дело».
Спустя несколько дней после операции у женщины началось гнойно-септическое инфекционное заболевание. При этом отмечается, что её выписали раньше времени, поскольку, по мнению Раджабова, она больше не нуждалась в стационарном лечении. Ещё спустя некоторое время у пациентки разошлись швы, и раны начали гноиться.
Вместе с тем Наргиз пожаловалась, что клиника не выдала ей чек об оплате операции. Она обратилась в полицию.
Правоохранительные органы начали проводить проверку IQ Plastique по статьям о предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, а также об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Ранее сообщалось, что после операции скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. После этого случая клинику закрыли на 90 дней.
Напомним, что Тимур Хайдаров является известным пластическим хирургом, работавшим со многими звездами российского шоу-бизнеса. В их числе Филипп Киркоров, Дава (Давид Манукян), Яна Рудковская, Любовь Успенская и Слава.
Читайте также:
«Делали, конечно»: что связывает Киркорова и Хайдарова на самом деле, скандальное признание звездного хирурга
Звёздный хирург Хайдаров: Моя клиника функционирует
«Надо освятить»: как продюсер умирал в клинике хирурга Хайдарова и кто за это ответит
Спустя несколько дней после операции у женщины началось гнойно-септическое инфекционное заболевание. При этом отмечается, что её выписали раньше времени, поскольку, по мнению Раджабова, она больше не нуждалась в стационарном лечении. Ещё спустя некоторое время у пациентки разошлись швы, и раны начали гноиться.
Вместе с тем Наргиз пожаловалась, что клиника не выдала ей чек об оплате операции. Она обратилась в полицию.
Правоохранительные органы начали проводить проверку IQ Plastique по статьям о предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, а также об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Ранее сообщалось, что после операции скончался бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. После этого случая клинику закрыли на 90 дней.
Напомним, что Тимур Хайдаров является известным пластическим хирургом, работавшим со многими звездами российского шоу-бизнеса. В их числе Филипп Киркоров, Дава (Давид Манукян), Яна Рудковская, Любовь Успенская и Слава.
Читайте также:
«Делали, конечно»: что связывает Киркорова и Хайдарова на самом деле, скандальное признание звездного хирурга
Звёздный хирург Хайдаров: Моя клиника функционирует
«Надо освятить»: как продюсер умирал в клинике хирурга Хайдарова и кто за это ответит
Анастасия Чинкова