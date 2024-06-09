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В Самаре арендованный автомобиль столкнулся с автобусом, погибли трое детей

09 июня 2024, 11:30
Фото: СУ СК России по Самарской области

Фото: СУ СК России по Самарской области

В Самаре водитель арендованного автомобиля врезался в припаркованный автобус, что привело к гибели четырех человек, включая трех детей. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области через Telegram-канал.
«9 июня около 4 часов утра в Красноглинском районе Самары водитель арендованного автомобиля столкнулся с автобусом, припаркованным на ночь. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля», — говорится в сообщении регионального СУСК России.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности). На место аварии прибыли криминалисты и следователи для выяснения всех обстоятельств происшествия.



Прокуратура Самарской области начала собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Заместитель прокурора Самары, Евгений Московцев, координирует работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте происшествия, сообщила областная прокуратура журналистам.

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В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога
SHOT: в Подмосковье продавец хот-догов надругался над 10-летней школьницей
09 июня 2024, 10:37

Фото: iStock/SB Arts Media

В Орехово-Зуево продавец хот-догов пообещал показать девочке самокат, затащил ее в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что десятилетняя девочка находилась дома одна и решила пообедать хот-догом из вагончика около дома. Во время приготовления еды, продавец фастфуда начал делать школьнице пошлые комплименты, и уговорил ее зайти в вагончик, чтобы посмотреть его самокат.

Когда девочка зашла в вагончик, то он начал трогать ее и заставил ребенка прикасаться к своим интимным местам. Школьница смогла вырваться и убежать, она сообщила о произошедшем своей матери.

Семья пострадавшей обратилась в полицию. Согласно информации источника, по подозрению в преступлении задержан 31-летний гражданин Таджикистана. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

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В отношении звезды «Что? Где? Когда?» могут возбудить уголовное дело
ТАСС: журналисту Аскерову* грозит дело за нарушение закона об иноагентах
09 июня 2024, 09:09

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В отношении журналиста, звезды телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* могут возбудить уголовное дело по факту нарушения правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, основания для возбуждения уголовного дела в отношении Аскерова* имеются. Согласно информации источника, если дело будет возбуждено и иноагента задержат, то ему будет грозить до двух лет тюремного заключения.

По данным правоохранительных органов, Аскеров* уклоняется от выполнения обязанностей, которые предусмотрены российским законодательством.

Напомним, в январе текущего года Ровшана Аскерова* оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента.

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Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта
09 июня 2024, 07:59

Фото: iStock/artolympic

Правоохранительные органы Чехии усилили меры безопасности в общественных местах на фоне поступившей информации о возможном теракте. Об этом информирует Idnes со ссылкой на источники.
Уточняется, что меры безопасности усилили в торговых центрах, на остановках общественного транспорта и на вокзалах. Сотрудники полиции перешли на круглосуточный режим работы до особого распоряжения. В настоящее время они следят за лицами, которые вызывают подозрения.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, у полиции отсутствуют конкретные данные о непосредственной угрозе. Позже Ракушан написал в соцсети X, что полицейские расследует дело, которое связано с нападениями за границей.

Напомним, в прошлом году в центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба. Некоторые студенты вылезали из окон и сидели на карниза здания, чтобы спастись от стрелка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#чехия
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Британия сообщила о нападении на судно вблизи Йемена
Британские ВМС: на судно у берегов Йемена совершено нападение
09 июня 2024, 06:23

Фото: iStock/Dikuch

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании сообщили в социальной сети X о нападении на судно недалеко от побережья Йемена.
Отмечается, что капитан судна проинформировал руководство об инциденте в 150 километрах к юго-востоку от порта Аден.

Произошедшее классифицировано как атака, проводится расследование. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной деятельности.

Ранее, 2 июня, Вооруженные силы (ВС) США в ходе столкновениями с йеменскими хуситскими ополченцами движения «Ансар Аллах» в Красном море уничтожили беспилотный летательный аппарат и две ракеты.

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#великобритания
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Покушение на экс-мэра Купянска подтвердилось
Правоохранители подтвердили покушение на экс-главу Купянска
09 июня 2024, 02:01

Фото: iStock/Diy1

Правоохранительные органы подтвердили покушение на экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, совершенное в Старом Осколе Белгородской области, сообщают РИА Новости.
В данный момент бывший украинский чиновник является директором спортивного комплекса «Георгиевский» в упомянутом российском городе.

Генпрокуратура Украины обвиняет Мацегору в якобы государственной измене из-за поддержки России.

Ранее о покушении на экс-мэра Купянска стало известно из Telegram-канала SHOT. Отмечало, что чиновник подвергся расстрелу возле собственного дома в Старом Осколе. Несмотря на это, мужчина выжил, за его жизнь борются московские врачи.

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#украина
#белгородская область
#стрельба
#врачи
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Взрыв прогремел в подмосковных Люберцах
Baza: очевидцы рассказали о звуках взрыва и вспышке в подмосковных Люберцах
09 июня 2024, 01:20

Фото: iStock/trikolor

Очевидцы рассказали о звуках взрыва и вспышке в подмосковных Люберцах, передает Telegram-канал Baza.
«Местные жители утверждают, что увидели вспышку, а затем услышали взрыв в районе улицы Камова, неподалеку от ЖК "Самолет"», – сообщается в публикации.

Официальная информация о произошедшем в данный момент отсутствует, информация уточняется и дополняется.

Ранее взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Николаеве.

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#люберцы
#подмосковье
#взрыв
#киев
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Названа причина аварийной посадки самолёта на трассу в Подмосковье
Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки самолёта в Подмосковье
08 июня 2024, 22:36

Фото: iStock/Sirbouman

Причиной аварийной посадки легкомоторного самолёта Piper на шоссе в подмосковном Лыткарино стала неисправность двигателя. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что причины аварийной посадки уточняются. По одной из версий, самолёт пришлось экстренно посадить из-за неисправности двигателя.

В субботу на Тураевском шоссе совершил экстренную посадку легкомоторный самолёт. После приземления он съехал на обочину. На место посадки прибыли полицейские.

В самолёте, который пилот взял у своего знакомого, находилось трое пассажиров. В результате аварийной посадки никто не пострадал, также нет разрушений на земле, отметили в ГУ МЧС России по Московской области.

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#самолет
#подмосковье
#мчс
#шоссе
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Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Грузовик столкнулся с авто в Подмосковье, пострадал человек и трое погибли
08 июня 2024, 22:02

Фото: iStock/Anton Novikov

Три человека, включая ребёнка, погибли, ещё один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Подмосковье. Об этом ГУ МВД по Московской области написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ДТП произошло на трассе М-1 «Беларусь» в районе 18:20. Предварительно, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком.

В результате аварии погибли три человека, в том числе ребёнок. Также получил телесные повреждения ещё один несовершеннолетний.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.

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#грузовик
#автомобиль
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Замглавы Тюменской области арестовали по делу о получении особо крупной взятки
Суд в Москве арестовал замглавы Тюменской области Вахрина за крупную взятку
08 июня 2024, 21:28

Фото: iStock/Michał Chodyra

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. Об этом пресс-служба суда сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения Вахрина под стражу на один месяц и 29 суток.

Заместителя тюменского губернатора обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ о получении взятки в особо крупном размере. По этому же делу проходит и тюменский предприниматель Алексей Гоцык, которого обвиняют по статье о даче взятки в особо крупном размере.

Подчеркнём, что Гоцык известен как глава компании «Восток девелопмент» в Тюмени.

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#взятка
#тюмень
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