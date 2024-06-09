В Самаре арендованный автомобиль столкнулся с автобусом, погибли трое детей

Фото: СУ СК России по Самарской области
В Самаре водитель арендованного автомобиля врезался в припаркованный автобус, что привело к гибели четырех человек, включая трех детей. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области через Telegram-канал.
«9 июня около 4 часов утра в Красноглинском районе Самары водитель арендованного автомобиля столкнулся с автобусом, припаркованным на ночь. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля», — говорится в сообщении регионального СУСК России.По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности). На место аварии прибыли криминалисты и следователи для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Прокуратура Самарской области начала собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Заместитель прокурора Самары, Евгений Московцев, координирует работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте происшествия, сообщила областная прокуратура журналистам.
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