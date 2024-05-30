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В Самаре два подростка едва не сгорели заживо после удара током

30 мая 2024, 15:27
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Двое из трёх парней, получивших мощнейший удар током в результате контакта с линией электропередачи, находятся в реанимационном отделении больницы имени Середавина в Самаре. У одного из них 85% ожогов тела, у другого — 45%.
Ребята возвращались с рыбалки и решили просто пошалить, передаёт телеграм-канал SHOT. Один из них подпрыгнул и задел удочкой за провода. В результате школьники получили мощный разряд, на кадрах видеозаписи можно увидеть, как во все стороны разлетаются искры, а одного из мальчиков просто отбрасывает в сторону.

По словам соучеников, которые вместе с пострадавшими перешли в этом году в девятый класс, пацаны растут в нормальных семьях, они хорошие друзья, а происшедшее — просто результат глупой шалости. Третий мальчик, который не пострадал, а просто отлетел в сторону, рассказал, что они не ожидали ничего подобного.



Подросток, получивший 85% ожогов тела, сейчас пришёл в сознание. По словам медиков, у него повреждены либо задеты 43% органов. Учителя школы, где учатся мальчики, и их одноклассники собирают деньги на их лечение.





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#ожоги
Убийца звезды «Дома-2» вышел из колонии по УДО и поджег стриптиз-бар в центре Петербурга
Убийцу экс-участника «Дома-2» задержали за поджог стриптиз-бара в Петербурге
30 мая 2024, 15:29

Фото: istockphoto/Diy1

Юрий Жидков, задержанный за поджог стриптиз-бара на улице Рубинштейна, отсидел срок за расправу над участником телепроекта «Дом-2» Андреем Кадетовым. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что он заподозрил Кадетова в изнасиловании своей бывшей подруги. Подкараулил его возле дома и нанес 14 ножевых ударов. Кадетов скончался. Жидков получил 11 лет колонии. В 2019-м вышел на свободу по УДО.

По данным канала, в 2023 году Жидков с другом открыл стриптиз-бар. Деловой партнер превратил заведение в притон с наркотиками и сексом. Из-за этого у них произошел конфликт, последствием которого стал поджог бара. Пожар произошел 27 мая. Огонь уничтожил часть подсобки и коридор заведения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Жидкову грозит до 5 лет лишения свободы.

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Ты отравила мою маму: В храме Подмосковья психбольной убил работницу трапезной
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В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой
30 мая 2024, 14:29

Фото: iStock/Motortion

В Одессе мужчина порезал ножом свою жену и 8-летнего ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Сообщается, что после этого он совершил самоубийство. У женщины диагностировали ранение шеи, а у ребенка — спины. Они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. После этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее. На место приехали полицейские, но парень оказал им сопротивление. Он ударил ножом в плечо одного из сотрудников, а после попытался скрыться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нож
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#ранение
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В Астрахани преподаватель колледжа домогался студентов
30 мая 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Dzurag

В астраханском колледже педагог, преподававший физику, домогался двух первокурсников, обещая им хорошие оценки. Обоим юношам ещё не исполнилось 18 лет.
Преподаватель пытался принудить студентов к действиям сексуального характера, передаёт «РЕН ТВ». Он гладил их, говорил скабрезности, прикасался к интимным местам, обещая поставить им высокие оценки, если они «будут послушными».

Первокурсники не оценили такой повышенной педагогической опеки и написали заявление в полицию. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Преподаватель уже признался в противоправных действиях и написал явку с повинной. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Ты отравила мою маму: В храме Подмосковья психбольной убил работницу трапезной
30 мая 2024, 13:00

Фото: iStock/Michael Nesterov

В храме Сергиев Посада прихожанин жестоко убил сотрудницу трапезной, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, жестокое убийство произошло в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде утром 30 мая.

Мужчина, который нередко приходил в храм обедать, внезапно набросился на работавшую там 55-летнюю женщину. Он 13 раз ударил её ножом и кричал «Ты отравила мою маму». От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Убийца был задержан. Выяснилось, что он уже 20 лет состоит на учёте у психиатра. Его мать, за отравление которой он якобы убил женщину, также работает в этом храме.

Сейчас с задержанным работают следователи.

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В Мурманске ребенок выпал с пятого этажа и выжил
30 мая 2024, 12:57

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Мурманске мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, и был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.
«В следственный отдел по городу Мурманску СУСК России по Мурманской области поступило сообщение о падении ребенка, родившегося в 2020 году, из окна пятого этажа дома на проспекте Кирова,» — сообщили в региональном СУСК РФ.
Следствие установило, что ребенок находился дома с матерью и другими родственниками. Несмотря на то что окна были закрыты, мальчику удалось открыть одно из них и выпасть. Его доставили в МОКБ им. П.А. Баяндина. На данный момент его жизни ничего не угрожает, отметили в прокуратуре.

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#рф
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Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах
SHOT: Пассажирский самолёт «Петербург-Сочи» экстренно сел в Минеральных Водах
30 мая 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Sitikka

Пассажирский лайнер, совершавший рейс из Петербурга в Сочи, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала SHOT, на борту воздушного судна Airbus A319 авиакомпании «Россия» случилась утечка топлива. Уточняется, что пострадавших нет.
Похожее происшествие случилось в сентябре прошлого года, когда самолет «Сочи–Омск» сел на пшеничное поле. На борту находился 161 пассажир, 23 из которых — дети. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Тогда у самолета «Уральских авиалиний» отказала гидросистема. Пассажирам оказали помощь психологи, а также людей разместили во временных пунктах. Решение посадить самолет на поле было единственно верным в той ситуации. Командиром судна был 32-летний Сергей Белов.

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Против певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
SHOT: Новое уголовное дело возбуждено против Шарлота
30 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/Akintevs

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили новое уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Дело возбуждено по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Сообщается, что максимальное наказание — шесть лет колонии.

По информации канала, причиной ещё одного дела стала давняя история певца в соцсетях, в которой он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. Сейчас публикация удалена. Всего ему грозит 7 лет колонии. Это уже 5 уголовное дело, которое возбудили против певца.

Ранее сообщалось, что певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за видеоролик, в котором артист разорвал изображение с российским лидером. Отмечается, что певец также принес свои извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и другим лицам, которых Шарлот оскорблял в своих видеороликах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Полиция в Кировской области задержала мужчину, ударившего незнакомых детей
В Кировской области задержали ударившего незнакомых детей мужчину
30 мая 2024, 11:22

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала мужчину, ударившего детей в Кировской области. Об этом написала пресс-секретарь министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram-канале.
Сообщается, что напавшим оказался ранее судимый местный житель. Сейчас ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 27 мая в селе Пасегово, группа детей играла на детской площадке, компания школьников начала дразнить незнакомого мужчину, между взрослым и подростками завязалась словесная перепалка. В соцсетях появилось видео. На нём мужчина нанес удары детям, которые, по его словам, «попали под горячую руку».

Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. После этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Воронеже мужчина вышел на детскую площадку и заставил сына избить детей
30 мая 2024, 11:15

Фото: iStock/globalmoments

В Воронеже мужчина заставил подростков встать на колени и приказал своему сыну их избить, сообщает Telegram-канал Baza.
13-летние дети играли в мяч на баскетбольной площадке, когда к ним присоединились двое младших мальчиков. Игра не сложилась: один из младших ребят получил удар мячом и упал. Разозлившись, он пошел за своим отцом.



Прибыв на место, взрослый мужчина начал ругаться на подростков, заставил их опуститься на колени, после чего его сын ударил каждого по три раза по лицу. За происходящим наблюдала женщина.

Как сообщает «База», родители пострадавших подростков подали заявление в полицию, и сейчас ведутся поиски мужчины из Воронежа, который устроил это наказание.

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