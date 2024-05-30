В Самаре два подростка едва не сгорели заживо после удара током

Фото: istockphoto/Iulianna Est
Двое из трёх парней, получивших мощнейший удар током в результате контакта с линией электропередачи, находятся в реанимационном отделении больницы имени Середавина в Самаре. У одного из них 85% ожогов тела, у другого — 45%.
Ребята возвращались с рыбалки и решили просто пошалить, передаёт телеграм-канал SHOT. Один из них подпрыгнул и задел удочкой за провода. В результате школьники получили мощный разряд, на кадрах видеозаписи можно увидеть, как во все стороны разлетаются искры, а одного из мальчиков просто отбрасывает в сторону.
По словам соучеников, которые вместе с пострадавшими перешли в этом году в девятый класс, пацаны растут в нормальных семьях, они хорошие друзья, а происшедшее — просто результат глупой шалости. Третий мальчик, который не пострадал, а просто отлетел в сторону, рассказал, что они не ожидали ничего подобного.
Подросток, получивший 85% ожогов тела, сейчас пришёл в сознание. По словам медиков, у него повреждены либо задеты 43% органов. Учителя школы, где учатся мальчики, и их одноклассники собирают деньги на их лечение.
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По словам соучеников, которые вместе с пострадавшими перешли в этом году в девятый класс, пацаны растут в нормальных семьях, они хорошие друзья, а происшедшее — просто результат глупой шалости. Третий мальчик, который не пострадал, а просто отлетел в сторону, рассказал, что они не ожидали ничего подобного.
Подросток, получивший 85% ожогов тела, сейчас пришёл в сознание. По словам медиков, у него повреждены либо задеты 43% органов. Учителя школы, где учатся мальчики, и их одноклассники собирают деньги на их лечение.
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Александр Бойцов