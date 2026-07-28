В Самаре огонь охватил квартиру на шестом этаже, очевидцы сообщают о хлопках
В Самаре произошёл крупный пожар в многоквартирном доме на улице Тухачевского. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Возгорание началось в квартире на шестом этаже и быстро распространилось, из-за чего густой дым и пламя охватили несколько окон и балконов.
По предварительным данным, один человек погиб. Мужчина попытался спастись от огня, выпрыгнув из окна, однако полученные травмы оказались смертельными.
Очевидцы рассказали, что незадолго до распространения огня слышали несколько хлопков. Кроме того, местные жители сообщили, что одна из пожарных машин не смогла оперативно подъехать к месту происшествия из-за автомобилей, припаркованных во дворе.
На месте продолжают работать экстренные службы. Прокуратура Самарской области взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
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