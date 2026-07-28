В Самаре огонь охватил квартиру на шестом этаже, очевидцы сообщают о хлопках

28 июля 2026, 22:55

Мужчина погиб, выпрыгнув из окна во время пожара в жилом доме Самары

Фото: Istock / wirot pathi

В Самаре произошёл крупный пожар в многоквартирном доме на улице Тухачевского. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.