Достижения.рф

Группа преступников продала лес на миллиард рублей в Забайкалье

В Забайкалье осудят банду за контрабанду леса на млрд рублей
Фото: Телеграм/IrinaVolk_MVD

В Забайкалье группа преступников незаконно вывезла из России лес на сумму более одного млрд рублей. Об этом 12 ноября сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк в своем телеграм-канале.



По версии следствия, банда из восьми человек действовала с 2012 года. Ее создали житель Забайкалья и гражданин одной из восточноазиатских стран.

Соучастники закупали и перерабатывали незаконно срубленную древесину, а также оформляли фиктивные сделки и подделывали экспортные декларации. Расследование уголовного дела завершилось. В скором времени его рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, что жителя приморской Находки осудят за контрабанду сильнодействующих веществ.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0