Группа преступников продала лес на миллиард рублей в Забайкалье

12 ноября 2025, 09:21

В Забайкалье осудят банду за контрабанду леса на млрд рублей

Фото: Телеграм/IrinaVolk_MVD

В Забайкалье группа преступников незаконно вывезла из России лес на сумму более одного млрд рублей. Об этом 12 ноября сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк в своем телеграм-канале.