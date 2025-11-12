Группа преступников продала лес на миллиард рублей в Забайкалье
В Забайкалье группа преступников незаконно вывезла из России лес на сумму более одного млрд рублей. Об этом 12 ноября сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По версии следствия, банда из восьми человек действовала с 2012 года. Ее создали житель Забайкалья и гражданин одной из восточноазиатских стран.
Соучастники закупали и перерабатывали незаконно срубленную древесину, а также оформляли фиктивные сделки и подделывали экспортные декларации. Расследование уголовного дела завершилось. В скором времени его рассмотрит суд.
