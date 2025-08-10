Во Львове женщина набросилась на харьковчан из-за русской речи
Во Львове местная жительница набросилась на группу жителей Харькова с требованием прекратить говорить на русском языке. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам очевидцев, женщина резко выразила недовольство тем, что харьковчане использовали русский язык в разговоре на улице.
После событий 2014 года власти Украины активизировали меры по дистанцированию от советского прошлого и России, что отразилось, в том числе, и на отношении к русскому языку. В 2019 году Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», направленный на усиление позиций украинского языка в обществе.
Инцидент во Львове стал очередным примером растущей напряжённости вокруг языкового вопроса в Украине.
