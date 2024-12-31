Вооружённый ножом сириец ранил двух прохожих в Берлине

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Вооружённый ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих в столичном районе Шарлоттенбург в Германии. Об этом сообщается в заявлении полиции, опубликованном на официальном портале Берлина.
Отмечается, что инцидент произошёл в берлинском супермаркете. Гражданин Сирии, который зарегистрирован в Швеции, взял с прилавка нож и нанёс двум мужчинам колото-резаные раны. Это преступление оценивается, как покушение на убийство. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции.
По оценкам правоохранителей, у сирийца есть признаки психического заболевания. Расследование покушения на убийство начато.
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Анастасия Чинкова