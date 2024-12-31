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Вооружённый ножом сириец ранил двух прохожих в Берлине

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Вооружённый ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих в столичном районе Шарлоттенбург в Германии. Об этом сообщается в заявлении полиции, опубликованном на официальном портале Берлина.


Отмечается, что инцидент произошёл в берлинском супермаркете. Гражданин Сирии, который зарегистрирован в Швеции, взял с прилавка нож и нанёс двум мужчинам колото-резаные раны. Это преступление оценивается, как покушение на убийство. Нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции.

По оценкам правоохранителей, у сирийца есть признаки психического заболевания. Расследование покушения на убийство начато.

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В смертельном ДТП в Ленобласти с участием автобуса пострадали шесть человек
31 декабря 2024, 18:09

Фото: istockphoto/frodelil

Во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла в районе деревни Лупполово, сообщает портал 78.ru. Автобус № 436, курсирующий между Санкт-Петербургом и Ненимяки столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет, а машина загорелась. Её водитель не выжил. Шестеро пассажиров автобуса получили различные травмы, в основном ушибы и раны от осколков стекла.

В компании «Третий парк», обслуживающей данный маршрут, сообщили, что вины их водителя в ДТП нет. По словам представителей перевозчика, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

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В Крыжополе в кабинете начальника предприятия случился взрыв, есть погибшие
31 декабря 2024, 17:28

Фото: iStock/ RamonCast

В посёлке Крыжополь Винницкой области Украины произошёл взрыв в кабинете руководителя одного из предприятий, передала полиция региона в социальной сети.
«Событие произошло 31 декабря около 12:00 часов в поселке Крыжополь. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв», — отмечалось в сообщении.

Согласно данным ведомства, из-за произошедшего три человека скончались. Одного пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Муан, Южная Корея, разбился самолет Boeing 737. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Спасательные службы продолжают работу на месте трагедии, устанавливая точное количество пострадавших и выясняя обстоятельства происшествия. Известно, что россиян на борту самолета не было, однако там находились 173 корейца и 2 тайца.

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#взрыв
#происшествия
#украина
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, зарезавшего своих гостей
31 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/ tiero

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который зарезал двоих людей в квартире, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу городского ГСУ СК.
Трупы мужчины и женщины обнаружили в квартире на проспекте Ветеранов. Выяснилось, что к хозяину пришли гости и устроили застолье. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе ссоры ударил гостей ножом более 100 раз.

«Я был в стрессовом состоянии», — сказал мужчина следователю во время допроса.

Задержанному предъявили обвинение в двойном убийстве, в скором времени суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянка, попавшая в ДТП в Таиланде, сейчас находится в тяжелом состоянии. По словам мужа пострадавшей, страховки, размер которой составлял 50 тысяч евро (5,1 млн рублей). Денег хватило лишь на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги. Мужчина рассказал, что общая сумма лечения составит 8,8 млн рублей.

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#суд
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#мужчина
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#убийство
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Арсенал оружия изъяли в доме стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Харазии
31 декабря 2024, 13:02

Фото: iStock/Michal Oska

Арсенал оружия изъяли из дома стрелявшего в парламенте Абхазии депутата Адгура Харазии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Генпрокуратуру.
Следователи из СУ Генпрокуратуры Абхазии провели обыск в доме депутата в селе Багмаран. В результате у него изъяли огнестрельное оружие разных образцов и калибров, большое число боеприпасов и взрывчатки с электродетонаторами. Арсенал направят на судебно-баллистическую экспертизу, которая уже назначена экспертно-криминалистическим центром МВД Абхазии.

Напомним, что Харазию обвиняют в расправе над депутатом Вахтангом Голандзии и покушении на расправу над другим парламентарием Каном Кварчии.

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#абхазия
#оружие
#депутат
#обыски
#мвд
#следователи
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Летевшие в Казань самолёты из Томска Сургута перенаправил на запасной аэродром
31 декабря 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Направлявшиеся в аэропорт Казан самолёты из Томска и Сургута был перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Причиной стал временные ограничения, введённые в воздушной гавани столицы Татарстана.
Такие меры был предприняты для обеспечения безопасности пассажиров и в целом воздушного сообщения, рассказал РИА Новости сотрудник аэропорта. С пассажирами задержанных авиарейсов проводят постоянную работу представители авиакомпаний и персонал аэропорта. К услугам тех, кто путешествует с детьми, комната матери и ребёнка.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали недолго, сообщили в Росавиации. Рейсы из Сургута и Томска остались единственными, которым пришлось изменить маршрут. Несколько бортов вылетели из Казани позже назначенного времени.

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#маршрут
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#рейсы
#ограничения
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#новости
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Названы причины крушения пассажирского самолёта в Корее
NYT: причиной авиакатастрофы в Корее стало фатальное стечение факторов
31 декабря 2024, 10:32

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Фатальное стечение обстоятельств стало причиной крушения пассажирского самолёта в Южной Корее. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что при расследовании появился вопрос к пилотам Boeing 737-800, которые с заметной спешкой совершали аварийное приземление. Председатель Корейской ассоциации авиационной безопасности Хвана Хо Вона заявил, что при планировании посадки с невыпущенными шасси, пилоты обычно стараются выиграть время, чтобы избавиться от излишков топлива и предоставить экипажу больше времени на подготовку к чрезвычайной ситуации.

Также фактором, привлекшим внимание экспертов, стала длина взлётно-посадочной полосы. Она составляла порядка 2800 метров, чего достаточно для посадки. Однако из-за ремонтных работ по её удлинению использовать можно было только около 2500 метров.

Кроме того, специалисты убеждены, что самолёт мог бы избежать трагедии, если бы не бетонное сооружение, в которое он врезался. Это была основа для установки антенны курсового радиомаяка, которая помогает пилоту придерживаться правильной траектории при заходе на посадку. Однако, если бы эта конструкция не стояла на пути аварийно севшего самолёта или была бы более хрупкой, аварии можно было избежать.

В воскресенье самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс Бангкок – Муан пролетел мимо взлётно-посадочной полосы при посадке и врезался в ограждение. Самолёт смяло, после чего начался пожар. На борту находился 181 человек, из которых погибли 179. Россиян среди них не было.

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#пожар
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#специалисты
#рейсы
#авиа пилоты
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WAFA: военные Израиля избили и арестовали шестерых детей на Западном берегу
31 декабря 2024, 06:18

Фото: iStock/CatEyePerspective

Военные Израиля в ходе рейда избили и арестовали шестерых детей на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
В издании указывают, что дети являлись членами лагеря Акбат Джабр, который находится к югу от Иерихона. Также военные провели рейд в городе Анабта, расположенном к востоку от Тулькарма. Там солдаты перекрыли дорогу и открыли стрельбу. В сообщении указывается о столкновениях с местными жителями.

К тому же израильские солдаты провели штурм города Аль-Хадер. Отмечается, что в ходе атаки военные использовали шумовые гранаты против мирных жителей. В итоге военные смогли занять два района города.

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#военные
#рейд
#солдаты
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#израиль
#палестина
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ТАСС: самая крупная сумма перевода мошенникам в 2024 году составила 180 млн
31 декабря 2024, 05:23

Фото: iStock/Elena Chelysheva

По данным МВД, самая крупная сумма перевода мошенникам в 2024 году составила 180 миллионов рублей. Этим ведомство поделилось с ТАСС.
«Одна из самых больших сумм, переведенных на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила около 180 млн рублей», — пишут в агентстве.

При этом данный перевод осуществлялся без привлечения курьеров. В МВД уточнили, что раньше мошенники нацеливались на фактически имеющиеся деньги у граждан. Теперь преступники осуществляют полную координацию действий пострадавших, в которых граждане оформляют кредиты и займы. К тому же мошенники пытаются реализовать движимое и недвижимое имущество обманутых.

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#мвд
#мошенники
#имущество
#кредиты
#преступники
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Суд Аргентины выдал ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортегу
31 декабря 2024, 05:10

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Суд Аргентины постановил выдать ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента республики Росарио Мурильо. Об этом сообщает ТАСС.
«После двух с половиной лет расследования судья только что постановил вызвать на допрос и выдать ордер на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, а также около дюжины других лиц, ответственных за тяжкие нарушения прав человека» — написал адвокат Дарио Ричарте на своей странице в соцсети X.

Данная реакция суда связана с расследованием в отношении представителей правительства Никарагуа по делу о нарушениях прав человека в стране. В ведомстве считают, что могут вызвать дипломатов на допрос, так как данное обвинение относится к универсальной юрисдикции.

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