В Самаре прогремел взрыв в котельной дома, есть пострадавшие

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Взрыв прогремел в котельной дома в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали три человека, в том числе ребёнок. Также получили повреждения шесть квартир.
По данным собеседницы агентства, взрыв прогремел на первом этаже, где располагаются технические помещения. Взрывной волной были повреждены четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором этаже.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Все они получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Также у пострадавшей несовершеннолетней девочки обнаружили повреждение пальцев.
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По данным собеседницы агентства, взрыв прогремел на первом этаже, где располагаются технические помещения. Взрывной волной были повреждены четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором этаже.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Все они получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Также у пострадавшей несовершеннолетней девочки обнаружили повреждение пальцев.
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Анастасия Чинкова