Рогов: в Запорожье произошел сильный взрыв, причина которого неизвестны

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Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, в оккупированном ВСУ городе Запорожье произошел взрыв большой мощности, причина которого пока неизвестна. Слова политика передают РИА Новости.
«Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла», — заявил Рогов.
Природа взрыва и его последствия пока неизвестны. Ранее подконтрольный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров рассказывал о мощном взрыве в ночь на пятницу. Происшествие случилось на фоне воздушной тревоги в контролируемой ВСУ части города Запорожье.
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