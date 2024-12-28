На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, раздалось не менее 397 взрывов

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Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что на подконтрольной ВСУ территории региона за минувшие сутки произошло не менее 397 взрывов, в результате которых повреждены объекты инфраструктуры.
«В минувшие сутки в регионе прозвучало не менее 397 взрывов. Поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры», — написал Федоров в своем Telegram-канале.
Однако он не уточнил, какие именно объекты оказались повреждены.
Минувшей ночью украинское издание «Общественное» писало, что в городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Отмечается, что взрывы случились на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Других подробностей об инциденте не приводилось.
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