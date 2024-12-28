На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, раздалось не менее 397 взрывов

Российские войска достигли тактических успехов, освободив ряд населённых пунктов, включая Ивановку и Загрызово, а также расширив контроль в районе Кругляковки. Продвижение продолжается в направлениях Угледара и Покровска. О том, как складывается обстановка в зоне СВО на 28 декабря расскажет «Радио 1».