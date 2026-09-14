Россиянка попала в больницу, съев полкилограмма собственных волос
Врачи Екатеринбурга удалили из желудка пациентки полкилограмма волос
В Екатеринбурге врачи спасли девушку, которая съела полкилограмма собственных волос. Подробности приводит пресс-служба Свердловского минздрава.
Пациентка пришла в приёмное отделение Центральной городской больницы № 7 и пожаловалась на сильные боли в животе, тошноту и резкую слабость.
Врачи диагностировали у неё «синдром Рапунцель» — редкое состояние, при котором человек неосознанно жуёт и глотает собственные волосы. Волосяной покров не переваривается, поэтому он годами накапливается в желудке и формирует плотный ком.
«Удалить такой массивный трихобезоар через естественные пути было невозможно, поэтому наши хирурги провели вмешательство через разрезы. Операция прошла успешно, врачам удалось полностью извлечь инородное тело и сохранить орган», — рассказал заместитель главного врача ЦГБ по хирургии Георгий Светлаков.Сейчас здоровью и жизни пациентки ничего не угрожает.