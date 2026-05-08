«Случайно зашел»: В Самаре у пенсионерки похитили 421 млн рублей

Суд в Самаре продлил арест обвиняемым в похищении 421 млн рублей у пенсионерки

В Самаре началось судебное разбирательство в отношении шести человек, обвиняемых в хищении 421 миллиона рублей у пожилой женщины. Об этом сообщает «КП».





Как уточняет издание, подсудимые на заседание не явились, их интересы представляли адвокаты. Защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения — замене заключения под стражу на запрет определённых действий или домашний арест. Один из фигурантов заявил, что не способен оказывать влияние на расследование.





«Я совершил это преступление, не зная, что совершал. Случайно не в ту дверь зашел. Я не могу влиять ни на следствие, ни на кого, у меня даже знакомых тут нет. Я обычный рабочий», — пояснил он.



