Вооружённый молотком подросток объяснил своё нападение на школьниц в Подмосковье
Напавший на школьниц в Подмосковье 16-летний подросток объяснил свой поступок мизогинией. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Ранее в этот день сообщалось, что в СНТ в районе Домодедово подросток, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, напал на двух девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, состояние одной из них оценивается как тяжёлое.
На преступление молодой человек решился, когда вся его семья уехала купаться на реку. Помимо ненависти к женщинам у него имеются суицидальные наклонности. После совершения преступления он вернулся домой, где попытался совершить самоубийство. В прощальной записке школьник также указал, что причисляет себя к движению инцелов – людей, которые не могут найти сексуального партнёра.
Предварительно, подросток не состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Однако в прошлом году он попытался избить знакомого, с которым враждовал. В целом нападавшего характеризовали как нервного и агрессивного человека. Некоторые знакомые убеждены, что такое поведение связано с тем, что парню из-за плохого здоровья пришлось прекратить заниматься плаванием, в котором он делал успехи.
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