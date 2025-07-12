Вооружённый молотком подросток объяснил своё нападение на школьниц в Подмосковье

12 июля 2025, 19:12

Напавший на девочек в Подмосковье объяснил поступок ненавистью к женщинам

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Напавший на школьниц в Подмосковье 16-летний подросток объяснил свой поступок мизогинией. Об этом пишет «Московский комсомолец».