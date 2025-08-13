В Самаре задержали чиновника за превышение полномочий
Правоохранители задержали заместителя руководителя департамента управления имуществом администрации Самары по делу о превышении должностных полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный СКР.
По данным пресс‑службы следственного управления СК России по Самарской области, его обвиняют в незаконном заключении контрактов на покупку недвижимости в муниципальную собственность и причинении ущерба региональному бюджету на сумму не менее 4 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В сообщении говорится, что подозреваемый задержан и допрашивается следователем, а также что по месту его жительства и работы проведены обыски с изъятием документов.
По версии следствия, не позднее марта 2022 года чиновник заключил с бывшей супругой муниципальный контракт на приобретение её четырёх квартир для формирования специализированного жилищного фонда. При этом цена покупки была завышена, что и привело к указанному ущербу бюджету.
Читайте также: