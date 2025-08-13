В Самаре задержали чиновника за превышение полномочий

13 августа 2025, 22:23

ТАСС: чиновник задержан в Самаре за махинации с жильем и ущерб на 4 млн руб

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Правоохранители задержали заместителя руководителя департамента управления имуществом администрации Самары по делу о превышении должностных полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный СКР.