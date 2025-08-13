Пропал ребенок в Тульской области: подробности
Тело ранее пропавшего четырехлетнего ребёнка обнаружено в водоёме Дубенского района Тульской области, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, сообщается в соцсетях регионального СУСК РФ.
По данным следствия, 13 августа 2025 года поступило сообщение о безвестном исчезновении мальчика. В настоящий момент ребёнок найден мёртвым в воде в одном из водоёмов Дубенского района. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области уточнили, что трагедия произошла на необорудованном для купания пляже в деревне Михино: причиной смерти стал несчастный случай — утопление.
