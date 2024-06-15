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В Самаре задержан замначальника ОБЭП по подозрению в превышении полномочий

15 июня 2024, 12:07
Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Самаре задержан заместитель начальника Отдела по борьбе с экономическими преступлениями города Сочи в управлении МВД Краснодарского края Леонид Шулик. Его подозревают в превышении служебных полномочий.


Правоохранители задержали подозреваемого в гостинице Sky village, в номере, который он занимал, был произведён обыск, передаёт телеграм-канал «112». Также соответствующие оперативные мероприятия были проведены по месту жительства супруги офицера и его матери. Изъяли компьютерную технику и носители информации, Айфоны, ювелирные изделия, наличные деньги и предметы роскоши, среди которых встречались довольно неоднозначные, например, нож с нацистской символикой.

По словам источника телеграм-канала, Шулика подозревают в махинациях со строительством. В ближайшее время его доставят в Сочи и заключат под стражу. Супругу подозреваемого Елену допросить не удалось. Она воспользовалась статьёй закона, позволяющей не свидетельствовать против собственного мужа.

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#мвд
В Москве 10 человек попали в реанимацию с ботулизмом
15 июня 2024, 12:31

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

В Москве зафиксировали вспышку ботулизма. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник в медицинских кругах столицы.
Ботулизм — это серьезное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. У пострадавших выявляют бульбарный синдром, характеризующийся неспособностью глотать и серьезным поражением внутричерепных нервов.

По данным телеканала, десять человек с таким диагнозом были госпитализированы в инфекционную больницу. У всех пациентов была обнаружена тяжелая интоксикация. Сейчас они находятся в реанимации, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Согласно информации корреспондентов, трое из заболевших ели консервированный тунец, а двое употребляли в пищу лобио в вакуумной упаковке перед госпитализацией.

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#ели
#человек
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«Буду молиться»: водитель извинился перед родными погибших в ДТП в Благовещенске
Сбивший пешеходов в Благовещенске водитель попросил прощения у родных погибших
15 июня 2024, 11:46

Фото: istockphoto/conejota

Водитель, сбивший пятерых человек в Благовещенске, раскаялся перед родственниками погибших в зале Благовещенского городского суда Амурской области. Об этом сообщает РЕН ТВ. Мужчина уточнил, что родные погибших проклинают его и он бы сделал так же.
«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Пусть простят хотя бы в душе, не физически, не морально. Хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли», – сказал 59-летний Евгений Бакарюкин.

До этого сообщалось, что водителя, въехавшего в толпу на тротуаре, заключили под стражу на два месяца. По данным журналистов, в крови Бакарюкина медицинское освидетельствование показало два промилле алкоголя.

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#суд
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#новости
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Капитан яхты спас тонущего человека в Петербурге — видео
РЕН ТВ: Капитан яхты спас тонущего в Неве человека в Санкт-Петербурге
15 июня 2024, 10:51

Фото: istockphoto/TomasSkopal

Человека, тонущего в Неве в Петербурге, спас капитан прогулочной яхты. Об этом сообщает РЕН ТВ и публикует кадры произошедшего.
По информации журналистов, 40-летний мужчина упал с Троицкого моста. Капитан судна, увидев утопающего, подошел к нему на максимально близкое расстояние. Пострадавший смог подплыть и взобраться на борт из последних сил.

О состоянии мужчины ничего неизвестно. Похожий случай произошел на севере столицы, где из-за ливня, который затопил улицу, утонул автобус. Пассажиры транспорта были по пояс в воде. Все случилось на Клязьминской улице Дмитровского района Москвы.
Очевидцы рассказали, что вместе с автобусом в воду погрузились несколько легковушек. Один автомобиль оказался на такой глубине, что было видно только верхушку задней части кузова и крыша.

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В ДТП в подмосковной Истре пострадали 13 человек
15 июня 2024, 10:29

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Неподалёку от деревни Лешково в городском округе Истра Московской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента различные травмы получили 13 человек.
Авария случилась накануне, 14 июня, в 23:15 на дороге местного значения, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте подмосковного управления МЧС. 12 пострадавших были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался. По состоянию на утро 15 июня в медицинском учреждении продолжают оставаться два человека, остальные выписаны на амбулаторное лечение.

На ликвидацию последствий аварии привлекались 47 человек и 18 единиц специальной техники. Правоохранители проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей случившегося.

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#подмосковье
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Сбившего людей в Благовещенске водителя отправили в СИЗО на два месяца
15 июня 2024, 10:16

Фото:istockphoto/Anton Novikov

Виновника смертельного ДТП в Благовещенске отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает РЕН ТВ. Таким образом водитель, сбивший пятерых человек, будет в СИЗО до 14 августа. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Известно, что среди пострадавших есть подростки.

Авария с участием 59-летнего водителя произошла на улице Василенко, когда автовладелец на высокой скорости въехал в пешеходов на тротуаре. Экспертиза выяснила, что виновник ДТП был пьян.

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#россия
#дтп
#суд
#сизо
#новости
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Число жертв, погибших под завалами разрушенного в Шебекино дома, возросло до 5
15 июня 2024, 07:38

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число жертв, которые погибли под завалами разрушенного в Шебекино подъезда, возросло до пяти, об этом пишет Telegram-канал 112.
Напомним, 14 июня украинский снаряд попал в жилой многоэтажный дом белгородского города Шебекино. Один подъезд обрушился полностью, второй пострадал частично.

Спасатели вытащили из-под завалов дома четыре трупа, ещё одна женщина скончалась в реанимации. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось.

Ещё шесть жителей обрушившегося подъезда находятся в больнице под наблюдением врачей.

Уточняется, что разбор завалов уже завершён.

Ранее житель Шебекино погиб под украинским обстрелом. ВСУ ударили по мирному городу из РСЗО.

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#белгородская область
#всу
#обстрел
#труп
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Украинец застрелил двоих высмеивающих россиян блогерш
Телеграф: в Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян
15 июня 2024, 05:13

Фото: iStock/aradaphotography

В Виннице украинец застрелил двух блогерш, высмеивавших россиян, сообщило украинское издание «Телеграф».
В сети утверждается, что погибшие – стримерши Вера Пантера и ее подруга Наташа, известная в сети под ником «Бандеровка». Журналисты подчеркнули, что информация о личностях девушек нуждается в подтверждении.

Расправа произошла 13 июня. По данным украинской полиции, 23-летний мужчина во время конфликта по причине личных отношений открыл огонь из пистолета в спальном районе Винницы, после чего скрылся. Преступник убил 18-летнюю девушку и тяжело ранил ее 19-летнюю подругу. Как установили правоохранители, открывший огонь являлся мужем погибшей.

Пострадавшая успела вызвать скорую помощь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проникать в квартиру на третьем этаже через окно.

Позднее 19-летняя девушка скончалась в больнице. Также на берегу реки Южный Буг было обнаружено тело самого стрелка. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

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#украина
#самоубийство
#пистолет
#скорая помощь
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Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал
15 июня 2024, 05:00

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотник MQ-4C ВМС США, проводивший разведку вблизи Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, сообщает РИА Новости, основываясь на данных ресурса наблюдения RadarBox.
Дрон с позывным BLKCAT6 входит в список воздушных судов, которые подавали аварийные сигналы. Согласно данным отслеживания, днем 14 июня после разведывательного полета над Черным морем в районе Крыма беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии.

По данным службы, MQ-4C передал код 7700 через транспондер. Около 19:00 по московскому времени беспилотник приземлился на сицилийской базе.

В начале июня стратегический разведывательный самолет ВВС США RQ-4B Global Hawk (позывной FORTE 14) был замечен патрулирующим в Черном море к юго-востоку от Крыма. Беспилотник взлетел с аэродрома на Сицилии.

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#крым
#чёрное море
#разведка
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Под завалами подъезда в Шебекино обнаружили тело четвертого погибшего
МЧС: под завалами подъезда в Шебекино обнаружили тело четвертого погибшего
15 июня 2024, 02:13

Фото: iStock/DmyTo

Под завалами обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Шебекино Белгородской области обнаружено тело четвертого погибшего, заявила МЧС России.
«В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее МЧС России сообщило, что число погибших в результате обрушения подъездов жилых домов возросло до трех человек.

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