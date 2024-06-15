В Самаре задержан замначальника ОБЭП по подозрению в превышении полномочий

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В Самаре задержан заместитель начальника Отдела по борьбе с экономическими преступлениями города Сочи в управлении МВД Краснодарского края Леонид Шулик. Его подозревают в превышении служебных полномочий.
Правоохранители задержали подозреваемого в гостинице Sky village, в номере, который он занимал, был произведён обыск, передаёт телеграм-канал «112». Также соответствующие оперативные мероприятия были проведены по месту жительства супруги офицера и его матери. Изъяли компьютерную технику и носители информации, Айфоны, ювелирные изделия, наличные деньги и предметы роскоши, среди которых встречались довольно неоднозначные, например, нож с нацистской символикой.
По словам источника телеграм-канала, Шулика подозревают в махинациях со строительством. В ближайшее время его доставят в Сочи и заключат под стражу. Супругу подозреваемого Елену допросить не удалось. Она воспользовалась статьёй закона, позволяющей не свидетельствовать против собственного мужа.
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