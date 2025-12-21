«300 изнасилований и 40 дней взаперти»: 16-летняя девочка попала в сексуальное рабство из-за знакомства в ночном клубе
Во Франции вынесли приговор по делу 16-летней девочки, пережившей 300 изнасилований
Во Франции суд вынес приговор четверым преступникам, признанным виновными в принуждении 16-летней девушки к занятию проституцией на протяжении 40 дней. Об этом пишет газета Le Parisien.
Адвокат потерпевшей заявила в суде, что за время сексуальной эксплуатации подросток пережила около 300 изнасилований.
Издевательства над девочкой происходило с конца октября по начало декабря 2024 года. Преступления совершались в съемных квартирах городов Бове и Амьен.
Согласно материалам дела, 37-летний Усман Б., 29-летний Квентин К., а также 24-летняя Амбр М. и 20-летняя Клара Г. удерживали подростка против воли и угрожали ей.
«Потеряла больше миллиона»: Концерт Ларисы Долиной в Туле пришлось отменить из-за катастрофически низких продаж
Пострадавшая познакомилась с Амбр в ночном клубе после побега из дома. Предложив ей кров, злоумышленница затем изолировала девушку, отобрала ее телефон и связалась со знакомыми. Вместе они стали принуждать подростка к сексуальной эксплуатации.
18 декабря суд в Бове признал всех четверых преступников виновными. Трое из них получили реальные тюремные сроки, один — условное наказание. Максимальный срок заключения составил шесть лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в индийском городе Фаридабад полиция задержала трех человек по подозрению в изнасиловании 23-летней спортсменки. Девушка приехала на соревнования по стрельбе с подругой, однако у той оказались очень сомнительные «друзья».