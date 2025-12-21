«300 изнасилований и 40 дней взаперти»: 16-летняя девочка попала в сексуальное рабство из-за знакомства в ночном клубе

21 декабря 2025, 05:55

Во Франции вынесли приговор по делу 16-летней девочки, пережившей 300 изнасилований

Фото: iStock/Piraya Nadsomboom

Во Франции суд вынес приговор четверым преступникам, признанным виновными в принуждении 16-летней девушки к занятию проституцией на протяжении 40 дней. Об этом пишет газета Le Parisien.





Адвокат потерпевшей заявила в суде, что за время сексуальной эксплуатации подросток пережила около 300 изнасилований.



Издевательства над девочкой происходило с конца октября по начало декабря 2024 года. Преступления совершались в съемных квартирах городов Бове и Амьен.



Согласно материалам дела, 37-летний Усман Б., 29-летний Квентин К., а также 24-летняя Амбр М. и 20-летняя Клара Г. удерживали подростка против воли и угрожали ей.



