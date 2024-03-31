В США судно врезалось в мост второй раз за неделю

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Второй раз за последнюю неделю в США судно врезалась в мост. В Оклахоме произошло столкновение баржи с сооружением. Патрульная служба местной полиции сообщила о происшествии в социальной сети X.
Авария привела к полной остановке движения на автомагистрали US-59, ведущей в город Сарисо на водохранилище Карр, и транспорт был перенаправлен в другом направлении.
Позже Департамент транспорта штата Оклахома объявил о возобновлении движения по автомагистрали в районе аварии после того, как инженеры осмотрели конструкцию моста.
Ранее, 26 марта, обрушился знаменитый автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в штате Мэриленд. Авария произошла, когда грузовой корабль столкнулся с одной из опор массивного сооружения. В результате столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву. Несколько центральных пролетов стального моста упали в воду.
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Позже Департамент транспорта штата Оклахома объявил о возобновлении движения по автомагистрали в районе аварии после того, как инженеры осмотрели конструкцию моста.
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Александр Климов