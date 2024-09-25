Стало известно, что нашли в пельменях, употребленных отравившейся семьей

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В продуктах, которые употребляла отравившаяся семья, не выявили вредных веществ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении. Родители сейчас восстанавливаются после отравления в больнице.
Собеседник агентства сообщил, что в пробах пельменей и курином мясе, которые были изъяты в магазине, а также в продуктах, отобранных в доме — бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе и домашнем яйце — превышения нормируемых значений не выявлено. Он также добавил, что по результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели превышения нормируемых значений не обнаружено.
Ранее прокуратура сообщила, что основной версией отравления семьи является использование дихлофоса. Telegram-канал Shot указывал, что дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления, так как семья могла надышаться его токсичными парами.
До этого стало известно, когда пройдут похороны погибших в Красноярском крае детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Собеседник агентства сообщил, что в пробах пельменей и курином мясе, которые были изъяты в магазине, а также в продуктах, отобранных в доме — бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе и домашнем яйце — превышения нормируемых значений не выявлено. Он также добавил, что по результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели превышения нормируемых значений не обнаружено.
Ранее прокуратура сообщила, что основной версией отравления семьи является использование дихлофоса. Telegram-канал Shot указывал, что дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления, так как семья могла надышаться его токсичными парами.
До этого стало известно, когда пройдут похороны погибших в Красноярском крае детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова