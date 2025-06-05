Опубликованы кадры с места подрыва железной дороги в Воронежской области

Фото: iStock/ Perytskyy

Обнародованы первые кадры с места подрыва на железнодорожных путях в Воронежской области. Фотографиями поделился Телеграм-канал Mash.



На кадрах можно увидеть, что на железнодорожном полотне повреждения получили четыре шпалы и сам рельс. Дыру на перегоне Евдаково — Сагуны увидел машинист пассажирского поезда, который следовал из Калининграда в Адлер.

Из-за случившегося задержали 19 поездов. По предварительной информации, причиной инцидента стали диверсия и взрыв.

Напомним, все произошло на 725-м километре перегона Евдаково-Сагуны. Взрыв прогремел примерно в 9:30 утра по московскому времени.

Ранее сообщалось, что у детей поезда «Екатеринбург-Анапа» обнаружили норовирусную инфекцию. Отмечалось, что восемь детей оказались в больнице. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что все заболевшие несовершеннолетние получают нужное лечение.


Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0