Опубликованы кадры с места подрыва железной дороги в Воронежской области
Обнародованы первые кадры с места подрыва на железнодорожных путях в Воронежской области. Фотографиями поделился Телеграм-канал Mash.
На кадрах можно увидеть, что на железнодорожном полотне повреждения получили четыре шпалы и сам рельс. Дыру на перегоне Евдаково — Сагуны увидел машинист пассажирского поезда, который следовал из Калининграда в Адлер.
Из-за случившегося задержали 19 поездов. По предварительной информации, причиной инцидента стали диверсия и взрыв.
Напомним, все произошло на 725-м километре перегона Евдаково-Сагуны. Взрыв прогремел примерно в 9:30 утра по московскому времени.
Ранее сообщалось, что у детей поезда «Екатеринбург-Анапа» обнаружили норовирусную инфекцию. Отмечалось, что восемь детей оказались в больнице. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что все заболевшие несовершеннолетние получают нужное лечение.
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