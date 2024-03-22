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В ДНР раскрыли, чего лишилась Украина после ударов России

Кимаковский: Украина лишилась энергомощностей для обеспечения нужд ВПК и ВСУ
22 марта 2024, 12:48
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Поражение энергообъектов в Украине лишило противника ресурсов, используемых для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и содержания воинских частей.
Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью РИА Новости.

Кимаковский отметил, что эти действия не должны повлиять на мирное население, так как энергообъекты, обслуживающие гражданский сектор, не подвергались атакам со стороны Вооруженных сил РФ.


Он также подчеркнул, что обвинения украинских властей в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру и проблемах с энергообеспечением населения являются ложными.

Ранее министерство энергетики Украины объявило о масштабной атаке на энергосистему страны, которая вызвала воздушную тревогу в ряде регионов и привела к отключениям электроэнергии в различных городах и областях, включая Одессу и Кропивницкий.

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«Мы теряем ДнепроГЭС»: На Украине оценили состояние станции после ударов ВС РФ
Сирота: По ДнепроГЭС было два прямых попадания, мы теряем станцию
22 марта 2024, 13:21

Фото: iStock/bpawesome

По ДнепроГЭС было два прямых попадания. Ракеты попали в ГЭС-1 и ГЭС-2. Вторая имеет серьёзные повреждения. Об этом рассказал директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. Его слова передает украинское издание «Страна».
«На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и пропускать воду, потому что увы станцию мы не сможем сделать это», - заявил Сирота.

Он уточнил, что одна ракета попала в опору ГЭС-2, разрушив подкрановые балки. Потребуется полное восстановление машинного зала и электрического оборудования.

Сирота уточнил, что жертв среди сотрудников станции нет.
#ракета
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ВСУ пытались проникнуть в Россию: чем закончились попытки ДРГ прорвать границу РФ
ВСУ пытались прорваться в Россию, но потеряли Орловку и Невельское
22 марта 2024, 13:01

Фото: iStock/JARAMA

Вражеские ДРГ пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей и сорвать таким образом выборы президента в России. Однако противник не только не смог этого сделать, но и потерял несколько населённых пунктов в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.
ВСУ и боевики РДК* с 10 марта осуществили несколько попыток крупными силами прорваться на территорию России. Это были не просто не вылазки ДРГ, а полноценные операции. Тогда Киев перебросил к российской границе бронетехнику, ствольную и реактивную артиллерию, вертолеты армейской авиации.

Однако российские разведчики заметили вражеское движение и нанесли серию ударов. Били гаубицами, фугасными авиабомбами, дронами-камикадзе, что не дало противнику организованно перейти в наступление. К границе удалось пробраться лишь некоторым подразделениям ВСУ и РДК*, которые понесли тяжёлые потери. Самые напряжённые бои развернулись у погранперехода «Сподарюшино» и населенного пункта Козинки. По данным Минобороны, противник потерял более тысячи человек, а также множество боевой техники.

Обстрелы Белгородской и Курской областей по-прежнему продолжаются, но попытки прорвать границу противник оставил.

В это время на авдеевском участке Донецкого направления ВС РФ полностью освободили от ВСУ и взяли под свой контроль Орловку, которая была важным узлом логистики ВСУ, через который шло снабжение группировки в Авдеевке. Далее село стало укрепрайоном на второй линии обороны ВСУ по рубежу Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Последнее также перешло под контроль ВС РФ.

Издание предполагает, что следующий рубеж, за который попытаются зацепиться ВСУ, — Новоселовка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово. Однако оттуда обстреливать Донецк будет сложнее, так как расстояние там более 30 километров.

В то же время на марьинском участке Донецкого направления армия России освободила поселок Невельское. Бои за этот населенный пункт начались еще прошлым летом, сразу после освобождения поселка Пески.

Южнее российские военные прорываются к Новомихайловке и Константиновке. Также идут бои за Георгиевку, где недавно сдались в плен сразу 18 бойцов ВСУ.

Таким образом, безуспешными попытками вторгнуться в российские приграничье Киев оказал Москве большую услугу. ВСУ понесли большие потери, а жители России в период выборов еще больше сплотились вокруг действующей власти.

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ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16
ВС РФ поразили аэродром Староконстантинов, где ВСУ готовятся принять F-16
22 марта 2024, 13:01

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Один из ударов, нанесенных российскими силами по украинским военным и энергетическим объектам, пришелся на военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, этот аэродром готовился принять американские самолеты F-16.

Подпольщик отметил, что в Хмельницкой области зафиксированы два прилета на окраине города. Кроме того, сообщается о прилете по аэродрому в городе Староконстантинов. Также отмечается, что аэропорт часто становится целью ударов.

Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей.

В ночь на пятницу украинские военные и энергетические объекты подверглись массированному удару, о чем заявили власти киевского режима, назвав это самым мощным ударом по энергосистеме страны.

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На Украине заявили о самой крупной атаке ВС РФ за все время СВО
«Укрэнегро»: энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке РФ за все время
22 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/bpawesome

Атака России в ночь на 22 марта по энергосистеме Украины стала крупнейшей за все время проведения спецоперации. Об этом заявил председатель правления «Укрэнегро» Владимир Кудрицкий.
«Атака была по разным регионам Украины. По тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Больше всего досталось Харькову, масштаб повреждений здесь самый большой. Сейчас мы работаем над быстрым планом восстановления электроснабжения для города», — сказал Кудрицкий в эфире телемарафона.

Он добавил, что ограничения действуют в течение пятницы. В это время энергетики будут устранять последствия атак.

ДнепроГЭС подверглась самой большой атаке за все время. Там было два прямых попадания в ГЭС-1 и ГЭС-2. Они практически полностью выведены из строя.

Всего, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 22 марта страну атаковали более 60 дронов и около 90 ракет разных типов.


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#атака
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Зеленский раскрыл подробности ночной массированной атаки на Украину
Зеленский: Минувшей ночью Украину атаковали более 60 дронов и около 90 ракет
22 марта 2024, 10:54

Фото: iStock/JARAMA

В ночь на 22 марта Украину атаковали более 60 дронов и около 90 ракет разных типов. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский.
«За эту ночь Украину атаковали более 60 "Шахедов" и около 90 ракет разных типов», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

При этом он не уточнил, сколько из них удалось сбить. Однако в очередной раз отметил необходимость поставок систем ПВО на Украину.
По данным российских СМИ, целями российских ударов на этот раз стали тепловые и гидроэлектростанции, а также другие объекты критической инфраструктуры противника.

Также удалось поразить танковый завод и две ТЭЦ в Харькове. Также военные объекты Украины были поражены в Запорожье, Киеве, Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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#вс рф
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#запорожье
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Марочко: ВСУ казнили людей со связанными руками
22 марта 2024, 10:46

Фото: iStock/wavemovies

Группа военнослужащих ВСУ произвела стрельбу, в результате которой погибли трое людей в районе населенного пункта Червоная Диброва, сообщает RT со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он отметил, что во время проведения аэроразведки была обнаружена группа украинских боевиков, которые расстреляли троих людей, находившихся на коленях со связанными руками.

Подполковник также ранее сообщил о тяжелом положении ВСУ на Купянском участке фронта, ссылаясь на перехваты рапортов командования украинских вооруженных сил.

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#всу
#зеленский
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Орбан назвал возможные сроки отправки Западом войск на Украину
Орбан не исключил, что Запад решит отправить войска на Украину через 2-3 месяца
22 марта 2024, 10:30

Фото: сайт Кремля

Западные войска могут оказаться на Украине через 2-3 месяца, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что по опыту предыдущих событий, то, что кажется невероятным вначале, становится реальностью со временем.

«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, становится повседневным событием», — подчеркнул Орбан.
Он привел пример ситуации, когда немецкие власти отказывались отправлять смертоносное оружие на Украину, предпочитая поставлять лишь снаряжение и каски, и отметил, как сейчас обсуждается передача Украине ракетных систем, способных дотянуться до Москвы или глубоко в Россию.

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#украина
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Массированный удар по Украине и штурмы в Первомайском: последние новости СВО
22 марта 2024, 10:23

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, однако ВС РФ удается расширить линию фронта и отодвинуть врага. О том, где удалось продвинуться российской армии, и по каким объектам Украины был нанесен массированный ракетный удар.

Запорожское направление


Стороны конфликта продолжают активно применять средства дальнего поражения в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Позиционные бои зафиксированы северо-западнее Вербового.


Донецкое направление


Тактических успехов удалось достичь российским бойцам в Новомихайловке. В Первомайском ВС РФ провели серию атак. Продвижения есть, но они даются большим трудом, ВСУ продолжают отказывать ожесточённое сопротивление в этом населённом пункте. Главной новостью стало освобождение н.п. Тоненькое, откуда ВСУ пришлось отступить вслед за Орловкой. В Бердычах продолжаются встречные бои.

Бахмутское направление


В районе Клещеевки, Богдановки и Ивановского идут бои, российской армии удалось продвинуться в Красном. Российские войска продолжают развить наступление к Часов Яру.

Харьковское и Сумское направление


На Харьковском и Сумском направлении активность боевых действий заметно снизилась, но говорить о том, что ВСУ больше не предпримут попыток диверсий на приграничье, пока рано. Артиллерийские обстрелы Курской и Белгородской областей продолжаются.

Удары по территориям Украины


Минувшей ночью российская армия нанесла один из самых массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины. В результате атаки, повреждения получила ДнепроГЭС в украинском Запорожье. Кроме того, нанесен удар по предприятию, в котором производится ремонт боевой техники ВСУ.

Атаке подверглись почти все украинские области. В Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и в других городах Украины раздались взрывы, фиксируется отключение электроснабжения.


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#запорожье
#украина
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Зеленский назвал «позорным» уровень обеспечения ВСУ боеприпасами
Зеленский: Европа может сделать больше, важно доказать это сейчас
22 марта 2024, 10:05

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ, пишет Tagesschau.
«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал украинский лидер.

Ранее Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Сырский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Главком обратил внимание НАТО на необходимость поставок Киеву средств ПВО, потому что именно они помогают отразить атаки, а также артиллерийских снарядов, отсутствие которых не позволяет поддерживать необходимую интенсивность огня.

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#украина
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