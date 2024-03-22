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Поражение энергообъектов в Украине лишило противника ресурсов, используемых для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и содержания воинских частей.
Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью РИА Новости.
Кимаковский отметил, что эти действия не должны повлиять на мирное население, так как энергообъекты, обслуживающие гражданский сектор, не подвергались атакам со стороны Вооруженных сил РФ.
Он также подчеркнул, что обвинения украинских властей в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру и проблемах с энергообеспечением населения являются ложными.
Ранее министерство энергетики Украины объявило о масштабной атаке на энергосистему страны, которая вызвала воздушную тревогу в ряде регионов и привела к отключениям электроэнергии в различных городах и областях, включая Одессу и Кропивницкий.
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Кимаковский отметил, что эти действия не должны повлиять на мирное население, так как энергообъекты, обслуживающие гражданский сектор, не подвергались атакам со стороны Вооруженных сил РФ.
Ранее министерство энергетики Украины объявило о масштабной атаке на энергосистему страны, которая вызвала воздушную тревогу в ряде регионов и привела к отключениям электроэнергии в различных городах и областях, включая Одессу и Кропивницкий.
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Артем Кузьмин