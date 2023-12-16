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В Самарской области в ДТП погибли два человека

16 декабря 2023, 14:22
Фото: istockphoto/conejota

Фото: istockphoto/conejota

В Кошкинском районе Самарской области произошло столкновение двух легковых автомобилей.
В региональном ГУ МВД сообщают, что авария случилась около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 км автодороги «Кошки-Борма-Погрузная».

Водитель 1992 года рождения за рулем Grand Cheroke ехал из села Кошки. Он не справился с управлением, его занесло. Машина выехала на встречную полосу, где автомобиль врезался в Renault Sandero под управлением водителя 1957 года рождения.


«На месте происшествия водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero погибли, ещё три пассажира госпитализированы», - сказано в сообщении ведомства.
Прокуратура Кошкинского района проводит проверку.

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Две гранаты обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе
16 декабря 2023, 14:02

Фото: iStock/by sonmez

Две гранаты РГД-5 в шредере обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что в отделение курьерской службы СДЭК, которое находится на улице Юмашева, пришёл измельчитель бумаги из подмосковного Звенигорода. Во время проверки в одном из отделов устройства было обнаружено два цилиндрических предмета, очень похожих на гранаты РГД-5. 

В результате чего работник отделения вызвал экстренные службы. Из жилого дома эвакуировали десять человек. По факту проведенной проверки, гранаты оказались ненастоящими. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Задержанный на «Садоводе» протащил полицейского на машине и ударил
16 декабря 2023, 14:02

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Задержанный водитель на рынке «Садовод» отказался предъявить документы полицейскому, протащил его на машине и несколько раз ударил.
Тг-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что участковый проверял документы у водителя. Мужчина отказался подчиниться требованиям полицейского и пытался скрыться на автомобиле с места. Он протащил полицейского несколько метров, потом вышел из машины и нанёс несколько ударов силовику.

Во время задержания у 21-летнего гражданина Таджикистана случился, по предварительной версии, эпилептический припадок. 

«В момент оказания помощи задержанному, к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от задержанного, повредив служебный автомобиль путем пореза колеса. На место прибыли дополнительные наряды полиции», - сообщили в МВД. 
На месте всего задержали 82 человека, на них составили протоколы о хулиганстве и нарушении миграционного законодательства.

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#рынок
#москва
#полиция
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82 человека задержаны после потасовки на Садоводе
16 декабря 2023, 13:50

Фото: iStock/BrianAJackson

На рынке Садовод в Москве мужчина напал на полицейского, после чего произошла массовая потасовка. В результате задержаны 82 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что на данный момент задержанных проверяют на законность их пребывания в России.  Возбуждены уголовные дела по статьям насилия и оскорбления представителей власти.

Напомним, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников.

Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух. Пострадавших нет.

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#рабочие
#воздух
#пистолет
#нападение
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СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект
Al Qahera News: ПВО Египта сбили летающий объект около побережья города Дахаб
16 декабря 2023, 13:36

Фото: iStock/Diy1

Средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова. Об этом сообщает Al Qahera News.
Отмечается, что сбитый объект упал на расстоянии примерно в полтора километра от побережья Дахаба. К месту падения неизвестного объекта были направлены следственные группы. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники в ночь на 16 декабря атаковали сразу Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Пострадавшие и жертвы отсутствуют. Также удар был нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция.

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В Латвии избили и вытеснили в Белоруссию двух иностранцев
16 декабря 2023, 12:21

Фото: istockphoto/peterscode

Латвийские сотрудники силовых структур избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух беженцев.
Об этом пишет белорусский Государственный погранкомитет в Telegram.

«Вчера вечером, 15 декабря, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев. Со слов мужчин, они были задержаны на сопредельной территории латвийскими военными», — сообщил комитет.
На теле мигрантов обнаружили многочисленные гематомы и следы от ударов. Их бросили на границе в таком состоянии. В Белоруссии им была оказана первая помощь на границе. Мужчин доставили в больницу. 

В погранкомитете указывают на особую жестокость миграционной политики латвийских властей. Медикам не удалось спасти 13 беженцев, искавших защиты и помощи в европейских странах. 

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В Екатеринбурге пропал тихий подросток, который ушёл за книгами
#происшествия
#полиция
#белоруссия
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В Екатеринбурге пропал тихий подросток, который ушёл за книгами
16 декабря 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Alexey Surgay

В Екатеринбурге подросток отправился в школу за учебниками без телефона и не вернулся домой.
Е1 пишет, что парень пропал 7 декабря. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.  В день исчезновения 15-летний юноша пошёл в школу без телефона. Больше никто его не видели. Ранее появлялась информация, что школьник сел в машину к незнакомцу. Официального подтверждения эти данные не нашли. 

Сообщается, что пропавший воспитывается в многодетной семье. Накануне пропажи у него не было каких-либо конфликтов. Парень никогда не сбегал из дома. У него не было проблем с родителями. Записки после пропажи не обнаружили. 

Когда юношу видели в последний раз, он был одет в черную куртку, спортивные штаны. Также на нём была вязаная шапка.

Волонтеры и полиция продолжают искать школьника. 

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#екатеринбург
#дети
#школьники
#полиция
#волонтеры
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На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их
16 декабря 2023, 11:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Полицейские прибыли на территорию рынка вечером 15 декабря.
Очевидцы сообщают, что причиной беспорядков стало задержание водителя. «Осторожно, Москва» сообщает, что он не остановился, проигнорировав требование сотрудников. На месте несколько автомобилей полиции окружили десятки мужчин. Полицейских начали толкать, звучали крики. 

Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух. Конфликт завершился, когда толпа разошлась.

После конфликта возбудили  уголовные дела: напавший на полицейского задержан. Ещё 80 человек проверят на соблюдение миграционного законодательства.

«В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка Садовод, возбужденны уголовные дела по статьям 318  и 319 УК РФ», - сообщили в столичном СК.
Ранее сообщалось, что в Серпухове сотрудники Росгвардии по Московской области задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения находился в общественном месте с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

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#рынок
#москва
#полиция
#происшествие
#новости
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Помощник сенатора США снимал порнографию со своим участием в зале сената
Daily Caller: Помощник сенатора США снял порно в зале заседаний сената
16 декабря 2023, 11:12

Фото: iStock/rarrarorro

Помощник сенатора США снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Caller.
Отмечается, что на кадрах видно, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената. Издание опубликовало снимок, на котором тот же самый сотрудник находится спиной к камере, при этом стоит на четвереньках на столе. Он запечатлен голым, однако его ягодицы прикрывает картонка с изображением купола американского Капитолия.

Как сообщает журнал Spectator, на снимке и видеозаписи изображен помощник главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бен Кардин.

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#сша
#журнал
#фотография
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В Днепропетровской области случился пожар на складе из-за ночных взрывов
16 декабря 2023, 10:51

Фото: Istockphoto / Distortion Media

В Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе.
Об этом в Telegram-канале написал председатель областного совета Николай Лукашук. С его слов, возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе. 

«От падения обломков в складском здании произошёл пожар. Его успешно ликвидировали спасатели», —сообщил Лукашук.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева в ночь на 16 декабря. Серия взрывов произошла ночью в Подольском районе Киева. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

«Взрывы в Подольском районе столицы», —сообщил Кличко.
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#пожар
#украина
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