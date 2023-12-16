В Самарской области в ДТП погибли два человека

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В Кошкинском районе Самарской области произошло столкновение двух легковых автомобилей.
В региональном ГУ МВД сообщают, что авария случилась около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 км автодороги «Кошки-Борма-Погрузная».
Водитель 1992 года рождения за рулем Grand Cheroke ехал из села Кошки. Он не справился с управлением, его занесло. Машина выехала на встречную полосу, где автомобиль врезался в Renault Sandero под управлением водителя 1957 года рождения.
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Водитель 1992 года рождения за рулем Grand Cheroke ехал из села Кошки. Он не справился с управлением, его занесло. Машина выехала на встречную полосу, где автомобиль врезался в Renault Sandero под управлением водителя 1957 года рождения.
«На месте происшествия водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero погибли, ещё три пассажира госпитализированы», - сказано в сообщении ведомства.Прокуратура Кошкинского района проводит проверку.
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Мария Фирсова