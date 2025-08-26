В Самарской области в ДТП погибли двое детей, еще один ребенок пострадал

26 августа 2025, 06:43

Фото: iStock/Motortion

Двое несовершеннолетних погибли в результате наезда на них автомобиля Hyundai вблизи городского поселения Петра Дубрава в Самарской области. Еще два человека, среди них подросток, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.