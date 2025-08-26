В Самарской области в ДТП погибли двое детей, еще один ребенок пострадал
Двое несовершеннолетних погибли в результате наезда на них автомобиля Hyundai вблизи городского поселения Петра Дубрава в Самарской области. Еще два человека, среди них подросток, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 25 августа на строящемся участке автомагистрали Центральной. Автомобиль совершил наезд на группу подростков, стоявших на обочине дороги.
Двое несовершеннолетних скончались на месте от полученных травм, еще один подросток самостоятельно обратился за медицинской помощью. Водитель автомобиля был доставлен в медицинское учреждение.
Прокуратура Волжского района проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
