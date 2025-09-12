Педофил надругался над малолетней девочкой в торговом центре Псковской области

12 сентября 2025, 00:51

Фото: iStock/SB Arts Media

В Псковской области арестовали домогавшегося до малолетней девочки педофила. Его заключили под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.





По версии следствия, в августе житель Великолукского района совершил противоправные действия в отношении незнакомой ему малолетней девочки. Он надругался над ребенком в помещении одного из торговых центров. Отмечается, что педофил находился в состоянии алкогольного опьянения.



