Педофил надругался над малолетней девочкой в торговом центре Псковской области
В Псковской области арестовали домогавшегося до малолетней девочки педофила. Его заключили под стражу на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, в августе житель Великолукского района совершил противоправные действия в отношении незнакомой ему малолетней девочки. Он надругался над ребенком в помещении одного из торговых центров. Отмечается, что педофил находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемому предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, учитывая тяжесть преступления и личность обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.
