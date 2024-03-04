Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Самарской области возбудили дело после подрыв ж/д моста через Чапаевку

В Самарской области возбудили дело после подрыв ж/д моста через Чапаевку

04 марта 2024, 18:21
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

В Самарской области возбудили уголовное дело после подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевка, об этом сообщили в УФСБ по региону.
Напомним, утром 4 марта взрыв прогремел на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск.

По факту случившегося в регионе был объявлен план «Загорск», движение поездов временно приостановили.


Позже стало известно, что под опоры моста заложили несколько самодельных взрывных устройств.

Управление Федеральной службы безопасности по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Диверсия».

Детали произошедшего продолжают устанавливаться, движение на перегоне Звезда – Чапаевск открыли по одному пути.

Читайте также:

В сети появилось фото с места подрыва ж/д моста в Самарской области

Baza: В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту

Суд приговорил экс-главу банка «Югра» Хотина к 9 годам колонии за растрату
#самарская область
#мост
#железная дорога
#фсб
#диверсанты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках боец СВО заставил извиняться мигранта, оскорбившего его жену
04 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/fortton

В Котельниках мигрант-таксист оскорбил жену бойца спецоперации, после чего у него состоялась встреча с мужем обиженной клиентки. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал «Русская община Москва».
На днях Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал видеообращение жены российского военного. Женщина рассказала, что мигрант занимается частным извозом и предложил ей свои услуги. Однако после того, как она села в автомобиль и назвала адрес места назначения, мужчина начал оскорблять клиентку.

После этого боец СВО разыскал обидчика жены и провел с ним беседу. Мигрант сразу извинился за свое поведение. По словам женщины, таксист резко «забыл» русский язык, хотя во время их первой встречи он уверенно разговаривал на русском.

Читайте также:

Освободили в зале суда: Парень, обвиняемый в убийстве бойца СВО, избежал колонии

Джигурда неожиданно начал встречу с бойцами в зоне СВО

В Москве мигрант чуть не застрелил женщину и при задержании применил насилие к полицейскому
#мигрант
#автомобиль
#женщина
#русский язык
#женщины
#услуги
#мужчина
#telegram
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд приговорил экс-главу банка «Югра» Хотина к 9 годам колонии за растрату
04 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра», у которого отозвали лицензию, по делу о растрате, об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Напомним, Центральный банк РФ отозвал лицензию у частного банка «Югра» в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, после чего в бюджете организации обнаружили «дыру» размером в 160,9 миллиарда рублей.

«Назначить Хотину Алексею Юрьевичу 9 лет лишения свободы», — цитирует агентство слова Ольги Багровой.

Напомним, ранее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Верховный суд признал легитимным отказ в регистрации на выборах Борису Надеждину

Суд в Ростове вынес приговор военному, застрелившему мирного жителя

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к Украине на 3 трлн 156 млрд рублей
#суд
#москва
#банк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На севере Польши упал неизвестный летающий объект
04 марта 2024, 16:22

Фото: iStock/Krzysztof12

В Варминско-Мазурском польском воеводстве местные жители обнаружили необычную находку – упавший с неба предмет.
Территорию поля мгновенно оцепили сотрудники правоохранительных органов, а сам объект забрали на экспертизу. Об этом сообщил представитель местной полиции Рафал Яцковский.

По уточненным данным, упавший в Польше предмет скорее всего является метеорологическим зондом. Однако, некоторые местные СМИ предполагают, что это военный объект. Полицейские также не исключают версию, что объект прилетел из Калининградской области РФ.

В любом случае, упавший ​летающий объект будет передан ​армии, а его функционал и назначение будут детально исследованы.

Читайте также:

Польша не успела сбить залетевшую с Украины российскую ракету

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину

Польша слишком сильная для войны с Россией
#польша
#происшествия
#инцидент
#небо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербуржец украл деньги у любимой, чтобы повысить уровень персонажа в игре
04 марта 2024, 15:49

Фото: iStick/Ekaterina Varnakova

В Санкт-Петербурге 25-летний Антон, обожавший виртуальную войну в популярном шутере PUBG, похитил у своей возлюбленной Марины 250 000 рублей – сбережения на покупку квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Антон и Марина были парой около пяти лет, но жили в разных мирах. Марина трудилась, не покладая рук, откладывая каждую копейку на приобретение отдельной комнаты в коммунальной квартире. Антон же, наоборот, целыми днями пропадал в спортзале, качая мышцы, и повышал уровень своего персонажа в компьютерной игре.

В один роковой день Марина решила собрать вещи и покинуть Антона. Планы на совместное будущее рухнули. Начав собирать свои сбережения, спрятанные в тайнике, она пришла в ужас: половины денег – 250 000 рублей – не было.

Сначала Антон все отрицал, но когда Марина обратилась в полицию, вынужден был признаться. Он раскаялся в своем поступке и возместил ущерб девушке, но этого оказалось недостаточно.

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила в отношении него уголовное дело по обвинению в краже с причинением значительного ущерба, которое уже направлено в суд.

Читайте также:

Находчивый менеджер фирмы переоделся в женщину и украл у начальника 18 млн рублей

В Королёве молодой человек украл у родителей девушки драгоценности на миллион рублей

Владелец ПВЗ Wildberries в Подмосковье украл товары со своей же точки на ₽5 млн
#суд
#уголовное прокуратура
#ущерб
#сбережения
#кража
#игра
#деньги
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу дочке за несделанные уроки
В Подмосковье мать воткнула кухонный нож в ногу дочке в момент «воспитания»
04 марта 2024, 15:33

Фото: iStock/PaulBiryukov

В Пушкино пьяная мать воткнула кухонный нож в ногу 10-летней дочке за то, что та не хотела делать домашнее задание. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 45-летняя женщина разозлись, что дочь не учит уроки в воскресенье вечером. Она накричала на ребенка, а потом схватила кухонный нож и воткнула его в ногу дочери.

Третьеклассница самостоятельно добралась до медицинского учреждения. Там врачи диагностировали у неё резаную рану коленного сустава. По данному факту полиция начала проверку. Выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она также уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать избила собственную 11-летнюю дочь за то, что та отказалась идти в магазин за пивом. Девочке понадобилась помощь медиков.

Читайте также:

В Верхней Пышме 4-месячная девочка утонула в ванной, пока мать была без сознания

В Молодове мать заподозрила девятилетнюю дочь в беременности

17-летняя мать из Воронежа выбросила новорожденного ребёнка из окна
#полиция
#врачи
#нож
#женщина
#уроки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Освободили в зале суда: Парень, обвиняемый в убийстве бойца СВО, избежал колонии
Обвиняемого в убийстве бойца СВО челябинца освободили в зале суда
04 марта 2024, 15:29

Фото: istock / AMilkin

Карталинский городской суд в Челябинской области вынес приговор Рустаму Байжуменову, после драки с которым скончался участник специальной военной операции. Об этом информирует URA.RU, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд приговорил признать Байжуменова виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания назначить ему полтора года ограничения свободы», — сообщает издание.
Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Сначала на фигуранта завели уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть», но спустя время дело переквалифицировали в «причинение смерти по неосторожности».

Инцидент между Байжуменовым и военным произошел в сентябре 2023 года. В результате уличной потасовки в поселке Новокаолиновый пьяный молодой человек нанес потерпевшему удары, из-за которых он впоследствии кончался в больнице.

Читайте также:

В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак

В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении

Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад

#суд
#приговор
#смерть
#уголовное инцидент
#ограничения
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта основная цель атаковавших Петербург беспилотников ВСУ
Украинские БПЛА пытались атаковать в Петербурге завод морских дронов
04 марта 2024, 14:47

Фото: iStock/aapsky

В Петербурге украинские беспилотники собирались атаковать предприятие по разработке и сборке морских торпед, надводных дронов и прочего вооружения. Об этом сообщает Mash.
Напомним, 2 марта Санкт-Петербург атаковали украинские беспилотники. Один из них попал в жилой многоквартирный дом, расположенный на Пискаревском проспекте. Дрон переносил взрывчатку весом 3, 5 кг. Он врезался между перекрытиями пятиэтажного жилого дома, выбив остекление и повредив балконы.

Всего, по информации Mash, Петербург атаковали семь украинских дронов. Все они летели с востока на сверхмалой высоте. Беспилотник, который пытался атаковать оборонный завод, сбили на подлёте к зданию. Его обломки нашли недалеко от предприятия. Завод входит в корпорацию Тактического ракетного вооружения. Там разрабатывают торпеды, беспилотные катера и подлодки, а также различные системы обнаружения.

Остальные вражеские дроны были уничтожены в воздухе.

Читайте также:

БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге

Появились подробности удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге

ВСУ атаковали Петербург: куда направлялись дроны, сколько жертв и откуда были запущены БПЛА
#дом
#беспилотник
#завод
#дрон
#бпла
#жилой дом
#предприятия
#дома
#вооружения
#петербург
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Галямов* получил заочный арест за фейки о российской армии
04 марта 2024, 14:43

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте политолога Аббаса Галлямова* в рамках расследования дела о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Галлямова* обвиняют по части 3 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, повлекшего за собой тяжкие последствия. Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и избрал меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца.

Ранее политолог был объявлен в розыск.

По данным следствия, Галлямов публиковал в социальных сетях и СМИ материалы, содержащие ложную информацию о деятельности российских военных в Украине. Утверждается, что эта информация привела к «тяжким последствиям», однако подробности этих последствий не уточняются.

Сам Галлямов*, находящийся за пределами Российской Федерации, отверг обвинения и заявил, что будет обжаловать решение суда.

Стоит отметить, что часть 3 статьи 207.3 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Однако в случае с заочным арестом осужденный не может быть заключен под стражу до момента его задержания или экстрадиции.

*10 февраля 2023 года Минюст России причислил его к иностранным агентам.

Читайте также:

Основателя Gulagu.net Осечкина обвиняют в распространении фейков против российской армии

Суд назначил Google третий оборотный штраф за неудаление фейков об СВО

Александр Бастрыкин: Закон о конфискации имущества снизит количество фейков о Вооружённых Силах России
#суд
#закон
#наказание
#политолог
#рф
#фейки
#армия россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Богомаз: Два человека пострадали при обстреле брянского посёлка Суземки
04 марта 2024, 12:27

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Два мирных жителя пострадали под обстрелом посёлка Суземки в Брянской области, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района — Суземки. По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения», — прокомментировал случившееся губернатор Брянской области.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Богомаз также сообщил, что повреждения под обстрелом получил один частный жилой дом, в строении нарушено энергоснабжение. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

Читайте также:

Гладков: ВСУ атаковали белгородский город Шебекино с помощью дрона-камикадзе

Над Крымом уничтожили 38 украинских беспилотников

Появились данные о состоянии сотрудников СК, подвергшихся атаке беспилотника ВСУ
#брянская область
#александр богомаз
#всу
#атака
#пострадавшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф