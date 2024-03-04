В Самарской области возбудили дело после подрыв ж/д моста через Чапаевку

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В Самарской области возбудили уголовное дело после подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевка, об этом сообщили в УФСБ по региону.
Напомним, утром 4 марта взрыв прогремел на железнодорожном мосту через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск.
По факту случившегося в регионе был объявлен план «Загорск», движение поездов временно приостановили.
Позже стало известно, что под опоры моста заложили несколько самодельных взрывных устройств.
Управление Федеральной службы безопасности по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Диверсия».
Детали произошедшего продолжают устанавливаться, движение на перегоне Звезда – Чапаевск открыли по одному пути.
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По факту случившегося в регионе был объявлен план «Загорск», движение поездов временно приостановили.
Управление Федеральной службы безопасности по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Диверсия».
Детали произошедшего продолжают устанавливаться, движение на перегоне Звезда – Чапаевск открыли по одному пути.
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Евгения Парфентьева