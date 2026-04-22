Мужчину сбил поезд на МЦД-1
На МЦД-1 мужчина попал под поезд на станции «Москва-Сити».
По данным источника Агентства городских новостей «Москва», в результате инцидента человека зажало между вагоном и платформой. Движение на указанном участке временно остановили.
Ранее на станции «Таганская» 37-летний мужчина перелез через ограждение пешеходного перехода и спрыгнул на крышу прибывающего электропоезда. Пассажир помог ему спуститься обратно на платформу.
Полиция изъяла запись происшествия, нарушителя арестовали на десять суток и составили протокол об административном правонарушении.
Читайте также: