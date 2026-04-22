Достижения.рф

Мужчину сбил поезд на МЦД-1

АГН «Москва»: Мужчину сбил поезд на станции «Москва-Сити»
Фото: istockphoto/Evgeniy Akimenko

На МЦД-1 мужчина попал под поезд на станции «Москва-Сити».



По данным источника Агентства городских новостей «Москва», в результате инцидента человека зажало между вагоном и платформой. Движение на указанном участке временно остановили.

Ранее на станции «Таганская» 37-летний мужчина перелез через ограждение пешеходного перехода и спрыгнул на крышу прибывающего электропоезда. Пассажир помог ему спуститься обратно на платформу.

Полиция изъяла запись происшествия, нарушителя арестовали на десять суток и составили протокол об административном правонарушении.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0