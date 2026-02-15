Достижения.рф

В Самарской области загорелась нефтяная скважина, есть пострадавшие

Фото: iStock/grafoto

Пожар на нефтяной скважине в Самарской области — пострадали четыре человека. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



ЧП произошло на нефтяной скважине в Нефтегорском районе. Согласно информации Telegram-канала SHOT, возгорание произошло из-за разгерметизации скважины.

Пламя охватило нефтескважину вблизи Кулешовки во время проведения работ около 11 часов по местному времени. Пожар удалось оперативно ликвидировать в течение 20 минут.

Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Двое из них получили серьёзные травмы и находятся в критическом состоянии, остальные же получили повреждения средней тяжести.

Екатерина Коршунова

