В Санкт-Петербурге взорвалась микроволновка: три человека пострадали

Фото: istockphoto / Aleksandr Pykhteev
В Санкт-Петербурге на улице Крыленко в квартире произошло возгорание микроволновой печи, сообщает пресс-служба МЧС города в Telegram-канале.
«Три человека, включая 14-летнюю девочку, минувшей ночью отправились в больницу после возгорания на их кухне», — говорится в сообщении.По информации спасателей, жильцы смогли потушить пламя до их прибытия, но в результате надышались дымом и были госпитализированы.
МЧС напомнило о необходимости регулярной проверки состояния электропроводки и использовании только исправных бытовых приборов. Кроме того, важно не оставлять включенные устройства без присмотра, чтобы минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций.
Читайте также:
Готовивший теракт на Запорожской АЭС Потынга признал свою вину
Два ребенка погибли от ветрянки в пансионате Волгоградской области
В Москве задержан волгоградец, ударивший коллегу ножом в живот
Дайана Хусинова